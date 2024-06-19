Средний рейтинг финальной серии НБА упал на 5% по сравнению с прошлым годом

Финальная серия-2024 стала одной из наименее просматриваемых за последние годы.

Средний рейтинг финальной серии между « » и « » (4-1) составил 5,8, что на 5 процентов ниже по сравнению с прошлогодней серией «Денвер» – «Майами» (4-1).

Трансляции матчей финала на канале ABC в среднем смотрели 11,31 миллиона зрителей, что на 3 процента меньше, чем в прошлом году (11,64).

За исключением двух измененных из-за COVID серий — «Бакс» – «Санз» в 21-м году (5,2, 10,15 млн) и «Лейкерс» – «Хит» в «пузыре» 2020 года (4,0, 7,66 млн) — финал этого года стал наименее рейтинговым и наименее просматриваемым с 2007 года («Сперс» – «Кавальерс», 9,29 млн).

Показатели решающего пятого матча составили 6,3 рейтинг и 12,22 млн просмотров, что на 9% ниже по рейтингу и на 7% по количеству зрителей по сравнению с прошлогодним решающим пятым матчем (7,0, 13,08 млн).