Средний рейтинг финальной серии НБА упал на 5% по сравнению с прошлым годом

Теги Бостон Даллас НБА телевидение НБА плей-офф Баскетбол

Финальная серия-2024 стала одной из наименее просматриваемых за последние годы.

Средний рейтинг финальной серии между «Бостоном» и «Далласом» (4-1) составил 5,8, что на 5 процентов ниже по сравнению с прошлогодней серией «Денвер» – «Майами» (4-1).

Трансляции матчей финала на канале ABC в среднем смотрели 11,31 миллиона зрителей, что на 3 процента меньше, чем в прошлом году (11,64).

За исключением двух измененных из-за COVID серий — «Бакс» – «Санз» в 21-м году (5,2, 10,15 млн) и «Лейкерс» – «Хит» в «пузыре» 2020 года (4,0, 7,66 млн) — финал этого года стал наименее рейтинговым и наименее просматриваемым с 2007 года («Сперс» – «Кавальерс», 9,29 млн).

Показатели решающего пятого матча составили 6,3 рейтинг и 12,22 млн просмотров, что на 9% ниже по рейтингу и на 7% по количеству зрителей по сравнению с прошлогодним решающим пятым матчем (7,0, 13,08 млн).

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4 комментария
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мой личный рейтинг поднялся зато на 100% - у нас в Казахстане перевели время на час назад, я живу в пригороде Алматы, пока до работы ехал смотрел первую половину, в офисе с кофе и круасанами вторую половину)
спасибо AANBA в ВК за сезон, и особенно группе "Ступни Дюранта"!)
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+8
Ответ rusik krasav4ik
мой личный рейтинг поднялся зато на 100% - у нас в Казахстане перевели время на час назад, я живу в пригороде Алматы, пока до работы ехал смотрел первую половину, в офисе с кофе и круасанами вторую половину) спасибо AANBA в ВК за сезон, и особенно группе "Ступни Дюранта"!)
Милуоки - клуб порядочных людей
+2
-1
+1
Ответ Марсель Объелся
Милуоки - клуб порядочных людей
но можно и в 8 букв поместить )
+1
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Впервые ни одного матча целиком не просмотрел, за много лет.И в целом, этот плей-офф, на перемотке. Событий в НБА много происходит, а сама игра всё скучнее и скучнее становится. Бесконечные паузы по любому поводу вообще достали, Лиге надо что-то придумывать с ритмом.
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