Джейлен Браун напомнил о том, что 89% ставок перед финалом НБА были на победу «Мэверикс»
Джейлен Браун посмеялся над теми, кто не верил в «Селтикс».
Защитник «Бостона» в социальных сетях напомнил о том, что 89% ставок перед финальной серией НБА были на победу «Далласа».
«Селтикс» удалось победить 4-1 и завоевать 18-й титул, Браун признан MVP решающей серии.
эти узколобые и сейчас ходят с ветки на ветку, обтекают, утираются, и продолжают бормотать про "повезло", "слабейшая команда" и прочий бред
почему бред? вполне реально, что люди больше ставили на даллас ввиду более вкусного кэфа
После того как Минька, заслужено прошла Денвер, была объективно сильнее, решил что они в финал попадут. После того как Даллас по делу вынес Миньку, появились мысли, не ну Оклу выиграли, Миньку выиграли, значит и с Бостоном есть шансы. Особенно если Порзи не будет в форме, Гэффорд и Лайвли, их в краске изнасилуют.
А что Бостон, он в плове то и не играл. Прошёлся по костями, скучно и уныло. Но как оказалось все совершенно наоборот. Бостон как раз таки размазало в краске Даллас. Одним словом, от плова сплошное несварение мозга. А победил действительно сильнейший.
Если 9 из 10 человек действительно ставили бы на Даллас, то Бостон из фаворита быстро превратился бы в андердога, а такого не было: они как были уверенными фаворитами всю неделю до начала серии, так ими и оставались. Так что сказки все это.
И когда тут говорят, что большинство тоже предрекали Далласу победу, тоже странно. Не знаю, я видел, конечно, несколько завышенные ожидания от Далласа, со скепсисом смотрел на это, но не видел, что большинство, да ещё и явное, как некоторые тут говорят, ставили на Бостон. Болели – может быть, но не значит же, что ставили.
Типа для кликбэйта заголовок и статья. Было очевидно что Бостон сильнее (что не равно его автоматической победе), так что звучит просто как фэйк.
Ну, или кто-то ради непонятных целей сделал огромное количество ставок типа по доллару на Даллас, если такое возможно, создав просто шум. Повторюсь - ЕСЛИ такое возможно, не знаю правил казино и букмейкеров.