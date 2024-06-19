Джейлен Браун напомнил о том, что 89% ставок перед финалом НБА были на победу «Мэверикс»

Теги Бостон Даллас НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун посмеялся над теми, кто не верил в «Селтикс».

Защитник «Бостона» в социальных сетях напомнил о том, что 89% ставок перед финальной серией НБА были на победу «Далласа».

«Селтикс» удалось победить 4-1 и завоевать 18-й титул, Браун признан MVP решающей серии.

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36 комментариев
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Просто грамотный пиар от лиги и АНАЛитиков, дабы добавить хоть какую-нибудь интригу в эту серию
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-4
+22
«9 из 10 из всех сделанных ставок на даллас» это не равно «9 шансов из 10 что даллас победит». На даллас был 2,8 примерно перед финалом кстати.
+15
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+15
так на спортсе то-же большинство считало, что Даллас победит, точнее, что Бостон не победит, в их хейтерских мозгах такое не укладывалось априори, "зелёная помойка" с "чокерами" ну никак не могла выиграть титул
эти узколобые и сейчас ходят с ветки на ветку, обтекают, утираются, и продолжают бормотать про "повезло", "слабейшая команда" и прочий бред
+25
-14
+11
Ответ Can
бред
Согласен, Бостон в любом случае виделся фаворитом, 89% на Даллас - это 1/10 на Бостон, это просто какой то фейк
+11
-3
+8
Ответ H82W8
Согласен, Бостон в любом случае виделся фаворитом, 89% на Даллас - это 1/10 на Бостон, это просто какой то фейк
так это количество же ставок, а не кэф
почему бред? вполне реально, что люди больше ставили на даллас ввиду более вкусного кэфа
+8
0
+8
бред
+7
-1
+6
бред полный - на все матчи до 4-й игры коэффициент на бостон не поднимался выше 1,4 - о каких таких 89% говорится
+7
-1
+6
Очевидно же что Браун имел ввиду не ставки у буков – кэфы же все видели. У буков явным фаворитом был Бостон. А вот в различных опросниках в соцсетях у болел уже явным фаворитом был Даллас. Болелы голосовали против Бостона и за явного андердога. Языками чесать - не деньгами отвечать.
+6
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+5
Ответ stoermer
На картинке написано, что именно на победу в серии.
Всмысле да) Но кеф был на Даллас под 3. Т.е не было такого, что 89% людей верили в победу Далласа.
+4
0
+4
У меня в этом плове полный разлад интуиции и реальности.
После того как Минька, заслужено прошла Денвер, была объективно сильнее, решил что они в финал попадут. После того как Даллас по делу вынес Миньку, появились мысли, не ну Оклу выиграли, Миньку выиграли, значит и с Бостоном есть шансы. Особенно если Порзи не будет в форме, Гэффорд и Лайвли, их в краске изнасилуют.
А что Бостон, он в плове то и не играл. Прошёлся по костями, скучно и уныло. Но как оказалось все совершенно наоборот. Бостон как раз таки размазало в краске Даллас. Одним словом, от плова сплошное несварение мозга. А победил действительно сильнейший.
+4
0
+4
На спортсе, напомню, было 75% за победу Далласа. Судя по всему от людей, которые смотрят НБА только в комментариях на спортсе. В этом уютном мирке - Джеи - чокеры, сливающие концовки, Мазулла физрук, Браун переоценён и однорук. Самые отбитые персонажи подхватывают это и несут эту благую весь в комменты дальше. Так люди формируют свою реальность, в которую истово верят. Ни один такой комментатор конечно же не признает, что он ошибался, потому что это неприятно и больно.
+7
-3
+4
Ответ Zakir Velilhanov
Скорее речь что 89% ставок в данной серии делалось на Даллас, возможно потому что кэф выше был, а Бостон якобы чокеры
89% ставок это очень сильный прогруз. Буки сразу реагируют на такое и в подобных случаях понижают кэфы, чтобы соблюсти баланс.

Если 9 из 10 человек действительно ставили бы на Даллас, то Бостон из фаворита быстро превратился бы в андердога, а такого не было: они как были уверенными фаворитами всю неделю до начала серии, так ими и оставались. Так что сказки все это.
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+4
Побрили хомяков)
+12
-8
+4
Так на Даллас ставили из-за того, что удачная ставка на Бонус принесла бы три копейки профита
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0
+2
бред
+5
-3
+2
Ответ culpa
Что за бред, Бостон красавчики, но зачем ещё строить из себя героев сверх меры, якобы они были явными андердогами, мальчики из подвала таблицы против многолетних доминаторов) Сильнейшая команда сезона, заслуженно с чашкой, вопросов нет. И когда тут говорят, что большинство тоже предрекали Далласу победу, тоже странно. Не знаю, я видел, конечно, несколько завышенные ожидания от Далласа, со скепсисом смотрел на это, но не видел, что большинство, да ещё и явное, как некоторые тут говорят, ставили на Бостон. Болели – может быть, но не значит же, что ставили.
Потому что так убедительнее: замять тот факт что команда изи прошла регулряку и плей-офф с лучшими показателями. А теперь тэйтум орет каким-то хейтерам, которые в них не верили. А по сути фаворит прошел сезон в смысле показателей без неожиданностей, как в компьютерной симуляции
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
очевидно, но даже так это далеко от правды. только на джоковича 90% льется, наверное
Согласен, просто в посте у Брауна как будто даллас был мега-фаворитом. А это совсем не так)
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Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
На спортсе, напомню, было 75% за победу Далласа. Судя по всему от людей, которые смотрят НБА только в комментариях на спортсе. В этом уютном мирке - Джеи - чокеры, сливающие концовки, Мазулла физрук, Браун переоценён и однорук. Самые отбитые персонажи подхватывают это и несут эту благую весь в комменты дальше. Так люди формируют свою реальность, в которую истово верят. Ни один такой комментатор конечно же не признает, что он ошибался, потому что это неприятно и больно.
Да на голосования болельщиков обращать внимание вообще глупо. Там огромная часть голосует за тех, кто нравится, а не за тех, кого действительно считают фаворитом.
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Ответ everyday4768
«9 из 10 из всех сделанных ставок на даллас» это не равно «9 шансов из 10 что даллас победит». На даллас был 2,8 примерно перед финалом кстати.
очевидно, но даже так это далеко от правды. только на джоковича 90% льется, наверное
+1
0
+1
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
На спортсе, напомню, было 75% за победу Далласа. Судя по всему от людей, которые смотрят НБА только в комментариях на спортсе. В этом уютном мирке - Джеи - чокеры, сливающие концовки, Мазулла физрук, Браун переоценён и однорук. Самые отбитые персонажи подхватывают это и несут эту благую весь в комменты дальше. Так люди формируют свою реальность, в которую истово верят. Ни один такой комментатор конечно же не признает, что он ошибался, потому что это неприятно и больно.
нормально ты пафоса навалил. а на самом деле на спортс часть людей тыкнула в победу Далласа не потому, что думали, что Селтикс чокеры и бездари, а потому, что хотели сказку. про боль какую-то пишет, про уютный мирок. зачилься, дружище, это всего лишь интернет, ники это всего лишь пиксели, а нба - всего лишь заокеанская лига, от которой абсолютное большинство здесь за тысячи километров. мы написали коммент и забыли через минуту
+1
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+1
Казино всегда в плюсе
+1
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Что за бред, Бостон красавчики, но зачем ещё строить из себя героев сверх меры, якобы они были явными андердогами, мальчики из подвала таблицы против многолетних доминаторов) Сильнейшая команда сезона, заслуженно с чашкой, вопросов нет.
И когда тут говорят, что большинство тоже предрекали Далласу победу, тоже странно. Не знаю, я видел, конечно, несколько завышенные ожидания от Далласа, со скепсисом смотрел на это, но не видел, что большинство, да ещё и явное, как некоторые тут говорят, ставили на Бостон. Болели – может быть, но не значит же, что ставили.
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-3
+1
Вранье
+3
-2
+1
Ответ Фёдор Молчанов
Кликбейт чистый. 89% ставок не есть 89% на победу
На картинке написано, что именно на победу в серии.
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Ответ VKing24
Просто грамотный пиар от лиги и АНАЛитиков, дабы добавить хоть какую-нибудь интригу в эту серию
Кликбейт чистый. 89% ставок не есть 89% на победу
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-1
0
Ответ Фёдор Молчанов
Всмысле да) Но кеф был на Даллас под 3. Т.е не было такого, что 89% людей верили в победу Далласа.
Кэф считается от сумм, а не от количества людей. На Бостон могли просто грузить крупнее суммы.
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Так в ставочном бизнесе, вообще количество ставок всегда больше у той команды которая слабее. Но суммы может быть больше и у сильной команды, хотя ставок на нее меньше. Кому охота загонять 1000 рупий на кэф 1.3-1.4, а вот 2,5-3 кэф уже очень даже хороший. И таких мелких станочников тысячи.
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Ну это опять зависит от инфы) может такую инфу в прессу запустили) ведь не проверить) вряд ли буки будут давать инфу до матча такую
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Ответ смехКавая
так это количество же ставок, а не кэф почему бред? вполне реально, что люди больше ставили на даллас ввиду более вкусного кэфа
Нет, это невозможно даже в теории представить, такие прогрузы (89% ставок на одну из команд) по умолчанию невозможны. Это просто какая-то выдуманная чушь
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89% ставили на Даллас?
Типа для кликбэйта заголовок и статья. Было очевидно что Бостон сильнее (что не равно его автоматической победе), так что звучит просто как фэйк.
Ну, или кто-то ради непонятных целей сделал огромное количество ставок типа по доллару на Даллас, если такое возможно, создав просто шум. Повторюсь - ЕСЛИ такое возможно, не знаю правил казино и букмейкеров.
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