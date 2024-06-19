Джейлен Браун напомнил о том, что 89% ставок перед финалом НБА были на победу «Мэверикс»

Джейлен Браун посмеялся над теми, кто не верил в «Селтикс».

Защитник « » в социальных сетях напомнил о том, что 89% ставок перед финальной серией были на победу « ».

«Селтикс» удалось победить 4-1 и завоевать 18-й титул, признан MVP решающей серии.