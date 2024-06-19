Четвертый матч «Даллас» – «Бостон» имел самый низкий рейтинг для июньских игр финальных серий НБА с 2007 года

Четвертый матч «Даллас» – «Бостон» не вызвал большого интереса у телезрителей.

Встреча в получила самый низкий рейтинг для июньских игр финальных серий с 2007 года.

Средний рейтинг 4,7 и 9,62 миллиона зрителей сделали эту игру наименее просматриваемой в июне с третьего матча финальной серии 2007 года «Кливленд» – «Сан-Антонио».

Только третий матч между «Финиксом» и «Милуоки» в июле 2021 года (9,25 млн) и четвертую игру между «Лейкерс» и «Майами» в 2020 году (7,70 млн) смотрели меньше зрителей.

«Мэверикс», которые уступали «Селтикс» в серии со счетом 0-3, одержали победу с разгромным счетом.