Стивен Эй Смит: «Выступление Кайри Ирвинга в трех матчах финальной серии в Бостоне было ужасным»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит поделился впечатлениям от игры Кайри Ирвинга в финале НБА.

«Кайри Ирвинг – суперзвезда НБА, и мне хочется сказать следующее: я очень горжусь Кайри. Многие из нас должны гордиться Кайри. Он многое преодолел.

Если говорить строго о баскетболе, то его выступление в трех матчах в Бостоне было ужасным для его стандартов. Кайри просто не было на площадке, и было шокирующе наблюдать подобное.

Бостон все-таки повлиял на его состояние, и я говорю не об игроках. Я говорю о городе, болельщиках, скандировании «Кайри – отстой».

Мы видели, как великий Кайри Ирвинг находил выходы на протяжении всей своей карьеры. Он чемпион, черт побери. Но плохое выступление в Бостоне во время финала будет трудно загладить. Хотя он это сделает, потому что слишком хорош», – заявил журналист в эфире ESPN.

Ирвинг играл за «Бостон» с 2017 по 2019 годы, после ухода из команды в качестве свободного агента он стал принципиальным соперником «кельтов».

В трех выездных матчах финальной серии против «Селтикс» (1-4) Кайри реализовал 18 из 53 с игры.

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10 комментариев
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Ответ Jerry Rodrogha
Откуда эта джерси на российских маркетплейсах? От дядюшки Ляо?
дак тот же дядюшка ляо клепает майки и для штатов)
+1
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+1
Ответ Irchy
дак тот же дядюшка ляо клепает майки и для штатов)
Нет, они шьются на Американских фабриках на Американском швейном оборудовании фирмы Зингер белым средним классом за 30 долларов в час.
+1
0
+1
>я очень горжусь Кайри

As if he gives a shit
+1
-1
0
Тем временем самая популярная джерси Селтикс на всех российских маркетплейсах всё ещё номер 11 с Кайри)
+3
-3
0
Ответ Денис Золотов
Тем временем самая популярная джерси Селтикс на всех российских маркетплейсах всё ещё номер 11 с Кайри)
Откуда эта джерси на российских маркетплейсах? От дядюшки Ляо?
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Ответ Irchy
дак тот же дядюшка ляо клепает майки и для штатов)
Не совсем. Там соседний, и с рядом нюансов
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Ответ Nikita Dorodenko
Нет, они шьются на Американских фабриках на Американском швейном оборудовании фирмы Зингер белым средним классом за 30 долларов в час.
я надеюсь хоть из хлопка, который собирали негры?)
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