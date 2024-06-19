Стивен Эй Смит: «Выступление Кайри Ирвинга в трех матчах финальной серии в Бостоне было ужасным»

Стивен Эй Смит поделился впечатлениям от игры Кайри Ирвинга в финале НБА.

«Кайри Ирвинг – суперзвезда , и мне хочется сказать следующее: я очень горжусь Кайри. Многие из нас должны гордиться Кайри. Он многое преодолел.

Если говорить строго о баскетболе, то его выступление в трех матчах в было ужасным для его стандартов. Кайри просто не было на площадке, и было шокирующе наблюдать подобное.

Бостон все-таки повлиял на его состояние, и я говорю не об игроках. Я говорю о городе, болельщиках, скандировании «Кайри – отстой».

Мы видели, как великий находил выходы на протяжении всей своей карьеры. Он чемпион, черт побери. Но плохое выступление в Бостоне во время финала будет трудно загладить. Хотя он это сделает, потому что слишком хорош», – заявил журналист в эфире ESPN.

Ирвинг играл за «Бостон» с 2017 по 2019 годы, после ухода из команды в качестве свободного агента он стал принципиальным соперником «кельтов».

В трех выездных матчах финальной серии против «Селтикс» (1-4) Кайри реализовал 18 из 53 с игры.