Владимир Гомельский: «Главная причина уверенной победы «Селтикс» – сбалансированность»
Владимир Гомельский назвал причины победы «Бостона» в серии с «Далласом».
«Селтикс» справились с «Мэверикс» в финальной серии плей-офф НБА со счетом 4-1.
«Бостон» укомплектован с большим умом и на большую перспективу. Поклон в адрес генерального менеджера команды Брэда Стивенса. С моей точки зрения, главная причина уверенной победы «Селтикс» – сбалансированность. У тренера Маззуллы 8 игроков, которые с разной степенью успеха опасны в атаке. И все они играют в обороне с высокой самоотверженностью. В четырех матчах из пяти «Бостон» не позволил «Далласу» набрать 100 очков. То есть главным фактором победы была защита.
У «Далласа» в свою очередь баланса не было ни в атаке, ни в защите. По набранным очкам Дончич безусловный лидер, но плохой защитник. Следом за ним идет Кайри, но «Бостон» с ним справлялся, не давая набирать много очков. А дальше у «Далласа» не было ни третьей, ни четвертой опций в атаке. По игре в обороне лучшие в «Мэверикс» – Джонс и Вашингтон. Но они оба нападающие, то есть опекать такую разнообразную заднюю линию «Бостона» в «Далласе» некому», – написал эксперт в своей конференции.
Хаузер поинтереснее: 8 из 19 (7/17 трёхи).
В атаке Притчард был хуже Клебера: 2/10