Владимир Гомельский: «Главная причина уверенной победы «Селтикс» – сбалансированность»

Владимир Гомельский назвал причины победы «Бостона» в серии с «Далласом».

«Селтикс» справились с «Мэверикс» в финальной серии плей-офф со счетом 4-1.

«Бостон» укомплектован с большим умом и на большую перспективу. Поклон в адрес генерального менеджера команды Брэда Стивенса. С моей точки зрения, главная причина уверенной победы «Селтикс» – сбалансированность. У тренера Маззуллы 8 игроков, которые с разной степенью успеха опасны в атаке. И все они играют в обороне с высокой самоотверженностью. В четырех матчах из пяти «Бостон» не позволил « » набрать 100 очков. То есть главным фактором победы была защита.

У «Далласа» в свою очередь баланса не было ни в атаке, ни в защите. По набранным очкам безусловный лидер, но плохой защитник. Следом за ним идет Кайри, но «Бостон» с ним справлялся, не давая набирать много очков. А дальше у «Далласа» не было ни третьей, ни четвертой опций в атаке. По игре в обороне лучшие в «Мэверикс» – Джонс и Вашингтон. Но они оба нападающие, то есть опекать такую разнообразную заднюю линию « » в «Далласе» некому», – написал эксперт в своей конференции.