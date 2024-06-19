Владимир Гомельский: «Главная причина уверенной победы «Селтикс» – сбалансированность»

Теги Бостон Даллас НБА Владимир Гомельский НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Владимир Гомельский назвал причины победы «Бостона» в серии с «Далласом».

«Селтикс» справились с «Мэверикс» в финальной серии плей-офф НБА со счетом 4-1.

«Бостон» укомплектован с большим умом и на большую перспективу. Поклон в адрес генерального менеджера команды Брэда Стивенса. С моей точки зрения, главная причина уверенной победы «Селтикс» – сбалансированность. У тренера Маззуллы 8 игроков, которые с разной степенью успеха опасны в атаке. И все они играют в обороне с высокой самоотверженностью. В четырех матчах из пяти «Бостон» не позволил «Далласу» набрать 100 очков. То есть главным фактором победы была защита.

У «Далласа» в свою очередь баланса не было ни в атаке, ни в защите. По набранным очкам Дончич безусловный лидер, но плохой защитник. Следом за ним идет Кайри, но «Бостон» с ним справлялся, не давая набирать много очков. А дальше у «Далласа» не было ни третьей, ни четвертой опций в атаке. По игре в обороне лучшие в «Мэверикс» – Джонс и Вашингтон. Но они оба нападающие, то есть опекать такую разнообразную заднюю линию «Бостона» в «Далласе» некому», – написал эксперт в своей конференции.

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14 комментариев
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Ответ Дэннис Молинарев
Комментарий скрыт
Притчард, Хаузер и да, Порзи.
+9
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+8
Гомельский-лучший
+7
-3
+4
Ответ Сергей Пузанков
Говоря про атаку, то, если оставить за скобками товарищеский матч №4, то Притчард за 40 минут игры забил 2 броска из 14. Хаузер поинтереснее: 8 из 19 (7/17 трёхи). В атаке Притчард был хуже Клебера: 2/10
2 броска из 14 - это те 2 сумасшедшие трехи под сирену?)
+4
0
+4
Ответ Сергей Ратников
Комментарий скрыт
Потом скажут что дончич вообще ноги потерял и одну руку, это были протезы)
+6
-2
+4
это база
+5
-3
+2
Ну, Гомельский озвучил очевидные всем вещи. Скажи это любой ноунейм - застебали бы как капитана очевидность. А тут типа эксперт.
+2
0
+2
Все по фактам
+3
-3
0
Аналитика впечатляет конечно
+1
-1
0
Ответ Потенциал молодёжи селтикс
Притчард, Хаузер и да, Порзи.
Говоря про атаку, то, если оставить за скобками товарищеский матч №4, то Притчард за 40 минут игры забил 2 броска из 14.
Хаузер поинтереснее: 8 из 19 (7/17 трёхи).
В атаке Притчард был хуже Клебера: 2/10
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Ответ Сергей Пузанков
Говоря про атаку, то, если оставить за скобками товарищеский матч №4, то Притчард за 40 минут игры забил 2 броска из 14. Хаузер поинтереснее: 8 из 19 (7/17 трёхи). В атаке Притчард был хуже Клебера: 2/10
То, что в одной серии у него не пошло, не значит, что он не опасен. Игнорировать его в защите чревато. История именно про то, что если не полетит у одного, полетит у другого.
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