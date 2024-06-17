Кристапс Порзингис спародировал бросок Джейсона Тейтума
Кристапс Порзингис пошутил над Джейсоном Тейтумом.
Бигмен «Селтикс» во время тренировки спародировал бросок звездного форварда.
После первых двух матчей серии с «Мэверикс» Тейтум имел самый низкий процент реализации с игры в новейшей истории финалов НБА.
Я в убогой семье родилась,
Горемыка я, лет пятнадцати
На кирпичный завод нанялась.
Было трудно мне время первое,
Но потом, проработавши год,
За весёлый гул, за кирпичики
Полюбила я этот завод»