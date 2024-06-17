Кристапс Порзингис спародировал бросок Джейсона Тейтума

Теги Бостон НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джейсон Тейтум Баскетбол

Кристапс Порзингис пошутил над Джейсоном Тейтумом.

Бигмен «Селтикс» во время тренировки спародировал бросок звездного форварда.

После первых двух матчей серии с «Мэверикс» Тейтум имел самый низкий процент реализации с игры в новейшей истории финалов НБА.

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3 комментария
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На полном видео он там ещё броски нескольких ребят показывал, бросок Эла очень похоже получился
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«На окраине где-то города
Я в убогой семье родилась,
Горемыка я, лет пятнадцати
На кирпичный завод нанялась.

Было трудно мне время первое,
Но потом, проработавши год,
За весёлый гул, за кирпичики
Полюбила я этот завод»
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Да лишь бы попадал, там пусть хоть "из под юбки" бросает.
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