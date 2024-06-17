Кристапс Порзингис спародировал бросок Джейсона Тейтума

Кристапс Порзингис пошутил над Джейсоном Тейтумом.

Бигмен «Селтикс» во время тренировки спародировал бросок звездного форварда.

После первых двух матчей серии с «Мэверикс» имел самый низкий процент реализации с игры в новейшей истории финалов .