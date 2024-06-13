Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и обеспечили победу «Бостона» в третьем матче финала НБА
«Селтикс» победили «Мэверикс» в гостях со счетом 106:99 (3-0).
Лучшими в составе «Бостона» стали форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун.
На счету Тейтума 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 1 перехват при 11 из 26 реализованных бросков с игры, 4 из 13 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
В активе Брауна 30 очков, 8 подборов, 8 передач и 1 блок-шот. Защитник реализовал 12 из 22 бросков с игры, 2 из 9 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
И с левой вопрос порешал, и уверенности добавил. В проходах в праймового Леброна превратился. И на команду пашет, и в защите отрабатывает.
Ну и кто теперь скажет, что переплаченный?
Так четко он Утер нос всем, кто это говорил.