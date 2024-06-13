Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и обеспечили победу «Бостона» в третьем матче финала НБА

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«Селтикс» победили «Мэверикс» в гостях со счетом 106:99 (3-0).

Лучшими в составе «Бостона» стали форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун.

На счету Тейтума 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 1 перехват при 11 из 26 реализованных бросков с игры, 4 из 13 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

В активе Брауна 30 очков, 8 подборов, 8 передач и 1 блок-шот. Защитник реализовал 12 из 22 бросков с игры, 2 из 9 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

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9 комментариев
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Коричневый сегодняшним выступлением сделал себя главным кандидатом на МВП Финала. Самый стабильный игрок Бостона в серии.
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Мда, ну и унылый финал. Даже нет желания качать фулл игру. Интриги нет, серия однокалиточная. Заканчивайте уже скорее и на чемпионат мира.
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Очень мощный ответ от Брауна. За критику в прошлом году.
И с левой вопрос порешал, и уверенности добавил. В проходах в праймового Леброна превратился. И на команду пашет, и в защите отрабатывает.
Ну и кто теперь скажет, что переплаченный?
Так четко он Утер нос всем, кто это говорил.
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Молодцы ребята..Мамина радость,папино счастье )
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Красавцы, но конечно любят они поднасрать сами себе, рывок 22:2 в концовочке внушал надежду на интригу по серии
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Вся надежда на Денвер в следующем году против такого Бостона. Карри и Гсв постарели
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Ну Браун должен МВП забирать, если не провалит следующую игру.
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Ответ Артем Андреев
Коричневый сегодняшним выступлением сделал себя главным кандидатом на МВП Финала. Самый стабильный игрок Бостона в серии.
*во всём плей-офф
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Браун МВП финала, вот уж не думал)
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