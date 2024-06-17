Амат Мбайе о продлении контракта с ЦСКА: «Моя семья и я настолько полюбили город и клуб, что это было очень легкое решение»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Амат Мбайе Баскетбол

Амат Мбайе объяснил решение продлить контракт с ЦСКА.

«Очень рад вернуться в ЦСКА и получить шанс защитить титул, ради которого мы так усердно работали. Моя семья и я настолько полюбили город и клуб, что это было очень легкое решение.

Хочу поблагодарить Андрея Ватутина и Наталию Фураеву за оказанное мне доверие. Они управляют во всех отношениях первоклассной организацией, и для меня большая честь быть ее частью. Также с нетерпением жду возможности выиграть еще больше матчей вместе с тренером Пистиолисом!» – сказал французский форвард.

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