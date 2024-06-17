Андреас Пистиолис: «Карпенко показал, что находится на правильном пути и готов двигаться дальше»
Андреас Пистиолис прокомментировал возвращение в ЦСКА Владимира Карпенко.
23-летний защитник присоединяется к армейцам после сезона в «Енисее» на правах аренды.
«Приветствую возвращение Вовы в ЦСКА. Он продукт нашей системы, и это очень важно для меня. За последний сезон он поднял уровень своей игры, показал, что находится на правильном пути и готов двигаться дальше. Уверен, что наша совместная работа поможет ему сделать еще один шаг вперед в прогрессе», – сказал главный тренер ЦСКА.