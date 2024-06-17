Опытные игроки НБА готовы не понижение зарплаты ради игры с Вембаньямой

Игрокам НБА хочется выступать за одну команду с Виктором Вембаньямой.

Опытный баскетболист рассказал журналисту ESPN Эндрю Лопесу, что, по его мнению, «другие ветераны согласятся на понижение зарплаты» в это межсезонье за ​​возможность сыграть с французским бигменом «Сперс», потому что он «может увеличить их шансы на победу».

Первый выбор на драфте НБА 2023 года оправдал ожидания, набирая в дебютном сезоне в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи и 3,6 блок-шота.