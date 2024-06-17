Опытные игроки НБА готовы не понижение зарплаты ради игры с Вембаньямой

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Игрокам НБА хочется выступать за одну команду с Виктором Вембаньямой.

Опытный баскетболист НБА рассказал журналисту ESPN Эндрю Лопесу, что, по его мнению, «другие ветераны согласятся на понижение зарплаты» в это межсезонье за ​​возможность сыграть с французским бигменом «Сперс», потому что он «может увеличить их шансы на победу».

Первый выбор на драфте НБА 2023 года оправдал ожидания, набирая в дебютном сезоне в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи и 3,6 блок-шота.

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4 комментария
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Какие шансы на победу?) СА худшая команда нба)
+2
-1
+1
Какие? Борода, Гобер, Фурнье, Конли?
+1
-1
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Томпсон, Харден, Дерознан?
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Ответ oasis-columbia
Какие шансы на победу?) СА худшая команда нба)
Ну не худшая, есть как минимум 4 команды хуже
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