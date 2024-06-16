Зоран Лукич: «Англия – фаворит, но надеюсь на хорошую игру и победу Сербии»

Теги сборная России Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Зоран Лукич Баскетбол

Зоран Лукич надеется на победу Сербии в матче против Англии на ЕВРО-2024.

«Как серб, как болельщик сборной Сербии, конечно же, я надеюсь на ее хорошую игру и победу. Но команда Англии — реально фаворит предстоящего матча. В сборной Сербии очень много известных фамилий, классных футболистов, но эти игроки должны функционировать как система. Уже несколько десятилетий проблема сербского футбола в командной игре. Да, опять же, талантливых и высокооплачиваемых футболистов очень много, но, к сожалению, когда проходят чемпионаты мира и Европы, у нас никак не получается.

Хотел бы, чтобы мы преодолели все это. Да, англичане в этом матче выглядят фаворитами, у них хорошая сборная, но хочется верить, что у сборной Сербии может быть настоящая команда, а не только классные игроки. Я хочу увидеть, наконец, эту командную игру на чемпионате Европы и, само собой, в матче с Англией. Это то, чего нам не хватало. Это было видно и в товарищеских матчах. В том числе, в игре Россия — Сербия в Москве», — сказал главный тренер сборной России по баскетболу.

ЕВРО‑2024 стартовал 14 июня в Германии. В воскресенье, 16 июня, сборная Сербии в первом матче в группе C сыграет с командой Англии.

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