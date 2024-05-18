Сергей Козин: «Лукич регулярно вовлекал меня в процесс, рассказывал, как происходят те или иные вещи»

Сергей Козин рассказал о влиянии Зорана Лукича.

В пятницу «Нижний Новгород» объявил о досрочном расторжении контракта с Лукичем и назначении Козина на должность главного тренера.

«Он регулярно вовлекал меня в процесс, в общение с игроками, рассказывал, как происходят те или иные вещи. Я постоянно присутствовал рядом в различных ситуациях, чтобы максимально разобраться, в чем заключается работа главного тренера, потому что эта деятельность связана не только с проведением тренировок и игр, это еще и достаточно большая работа вне площадки.

Да, от Зорана не раз звучало предложение о моей кандидатуре, но для меня было неважно, когда это произойдет. Я просто продолжал по максимуму помогать главному тренеру с командой, проведением игр, подготовкой. И знал: если делаешь свою работу хорошо, то наступит тот момент, когда ты получишь шанс.

В плане баскетбола дал мне очень большую школу, поэтому для меня учитель, ментор, наставник – это пока он. А что будет потом – посмотрим, будем следить», – рассказал Козин.