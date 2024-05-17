«Нижний Новгород» официально объявил о назначении Сергея Козина на должность главного тренера

Сергей Козин сменил Зорана Лукича на посту главного тренера «Нижнего Новгорода».

Специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2027/28. О назначении сообщил президент команды на пресс-конференции.

« вывел клуб на новую баскетбольную орбиту — большие слова благодарности ему, пожелаем ему успехов в тренерской работе в сборной России», – прокомментировал расставание с сербским специалистом Панов.

«Если говорить про вектор развития команды, то мы будем стараться собрать боевую команду, сплав молодости и опыта. В прошедшем сезоне мы сделали ставку на более опытных игроков, но в будущем сезоне будем стараться омолаживать состав», — обрисовал ближайшие перспективы новый главный тренер.

Козин был ассистентом Зорана Лукича и пользовался его поддержкой при занятии новой для себя позиции.