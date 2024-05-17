«Нижний Новгород» официально объявил о назначении Сергея Козина на должность главного тренера

Теги Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Козин сменил Зорана Лукича на посту главного тренера «Нижнего Новгорода».

Специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2027/28. О назначении сообщил президент команды Сергей Панов на пресс-конференции.

«Зоран Лукич вывел клуб на новую баскетбольную орбиту — большие слова благодарности ему, пожелаем ему успехов в тренерской работе в сборной России», – прокомментировал расставание с сербским специалистом Панов.

«Если говорить про вектор развития команды, то мы будем стараться собрать боевую команду, сплав молодости и опыта. В прошедшем сезоне мы сделали ставку на более опытных игроков, но в будущем сезоне будем стараться омолаживать состав», — обрисовал ближайшие перспективы новый главный тренер.

Козин был ассистентом Зорана Лукича и пользовался его поддержкой при занятии новой для себя позиции.

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