«Финикс» планирует подписать Ройса О’Нила на 10 млн долларов в год

«Санз» намерены продлить сотрудничество с Ройсом О’Нилом.

Ожидается, что форвард подпишет новый контракт с « » и будет зарабатывать около 10 миллионов долларов в год.

31-летний О’Нил станет свободным агентом по окончании сезона, «Финикс» владеет правами Берда на игрока.

О’Нил перешел в «Финикс» в феврале 2024 года в результате трехстороннего обмена с «Бруклином» и «Мемфисом». Форвард набирал 8,1 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи за 25,1 минуты в среднем в регулярном чемпионате в составе «Финикса». В его активе в плей-офф – 5 очков и 4,8 подбора за 26 минут.