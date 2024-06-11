«Ты не бог». Кевин Дюрэнт ответил болельщику, посоветовавшему ему вернуться в «Оклахому»
Кевин Дюрэнт ответил болельщику, который посоветовал ему вернуться в «Тандер».
«Единственный способ, которым Кей Ди может восстановить свое наследие – это вернуться в «Тандер» и выиграть для них первый чемпионский титул. В стиле Леброна. Тогда все его грехи будут прощены. Договорились?» – написал болельщик в соцсети.
«Ты не бог. Иди собирайся на работу», – ответил форвард «Финикса».
Дюрант тем временем бился в 12 против праймового Леброна в финале, проходил действующих чемпионов, вынес Лейкерс Кобе, обыграл Сан-Антонио (в следующие 2 года с тем же составом сыграют в 2 финалах и 1 возьмут), в 16 проиграл только команде с 73 победами.
Кевин Дюрант не топ 10 игрок олл тайм, но он в топ 20 точно, 2 мвп финала и 2 чемпион, самый совершенный скорер в истории.
ТОП20 это слишком слабо с его потенциалом, который был. Он мог котироваться на одном уровне с Леброном, который на минуточку на топ1 метит. Титул с Оклахомой и правда жёстко бы бустанул его в рейтинге и заткнул бы всем рты, не понимаю с чем тут можно спорить.