«Ты не бог». Кевин Дюрэнт ответил болельщику, посоветовавшему ему вернуться в «Оклахому»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Баскетбол

Кевин Дюрэнт ответил болельщику, который посоветовал ему вернуться в «Тандер».

«Единственный способ, которым Кей Ди может восстановить свое наследие – это вернуться в «Тандер» и выиграть для них первый чемпионский титул. В стиле Леброна. Тогда все его грехи будут прощены. Договорились?» – написал болельщик в соцсети.

«Ты не бог. Иди собирайся на работу», – ответил форвард «Финикса».

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7 комментариев
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Ответ scorp19
Обиделся на правду
Какую правду? Кеша двукратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов НБА. Че ему на дураков обижаться.
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А чего в школу не отправил?)
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Со своего аккаунта ответил? КД всегда остро реагирует на замечания в сети. После завершения карьеры он будет мониторить все что о нем пишут.
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Ответ scorp19
Все знают что эти два титула вкупе меньше чем даже один от Адетокунбо, Йокича. Про наследие в одном ряду с величайшими и говорить не о чем, он там лишний. И это ему говорят не только дураки из интернета, а ровно тоже самое ему доходчиво объянил партнер по команде с которым он брал эти два титула.
Йокича? Который прошел Миннесоту без Рида и Макдэниелса (плюс плохая атмосфера в раздевалке из-за Гобера), Финикс с только восстановившимся после травмы Дюрантом (не успел толком сыграться) и травмированным Крисом Полом, ЛАЛ с Леброном, игравшим с разрывом сухожилия и Майами с травмированным Батлером и без Тайлера Хиро. Ни одной победы на командой с 50+ за всю карьеру.
Дюрант тем временем бился в 12 против праймового Леброна в финале, проходил действующих чемпионов, вынес Лейкерс Кобе, обыграл Сан-Антонио (в следующие 2 года с тем же составом сыграют в 2 финалах и 1 возьмут), в 16 проиграл только команде с 73 победами.
Кевин Дюрант не топ 10 игрок олл тайм, но он в топ 20 точно, 2 мвп финала и 2 чемпион, самый совершенный скорер в истории.
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Ответ AlphaBeast
Йокича? Который прошел Миннесоту без Рида и Макдэниелса (плюс плохая атмосфера в раздевалке из-за Гобера), Финикс с только восстановившимся после травмы Дюрантом (не успел толком сыграться) и травмированным Крисом Полом, ЛАЛ с Леброном, игравшим с разрывом сухожилия и Майами с травмированным Батлером и без Тайлера Хиро. Ни одной победы на командой с 50+ за всю карьеру. Дюрант тем временем бился в 12 против праймового Леброна в финале, проходил действующих чемпионов, вынес Лейкерс Кобе, обыграл Сан-Антонио (в следующие 2 года с тем же составом сыграют в 2 финалах и 1 возьмут), в 16 проиграл только команде с 73 победами. Кевин Дюрант не топ 10 игрок олл тайм, но он в топ 20 точно, 2 мвп финала и 2 чемпион, самый совершенный скорер в истории.
Всё это понятно, но ему всегда будут припоминать что ГСВ не была его командой, хоть он сыграл в ней большую роль. И на его горе они сумели выиграть ещё раз без него подтверждая это.

ТОП20 это слишком слабо с его потенциалом, который был. Он мог котироваться на одном уровне с Леброном, который на минуточку на топ1 метит. Титул с Оклахомой и правда жёстко бы бустанул его в рейтинге и заткнул бы всем рты, не понимаю с чем тут можно спорить.
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