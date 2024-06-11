«Ты не бог». Кевин Дюрэнт ответил болельщику, посоветовавшему ему вернуться в «Оклахому»

Кевин Дюрэнт ответил болельщику, который посоветовал ему вернуться в «Тандер».

«Единственный способ, которым Кей Ди может восстановить свое наследие – это вернуться в «Тандер» и выиграть для них первый чемпионский титул. В стиле Леброна. Тогда все его грехи будут прощены. Договорились?» – написал болельщик в соцсети.

«Ты не бог. Иди собирайся на работу», – ответил форвард « ».