Лука Дончич на вопрос о режиме в межсезонье: «Нужно закрыть много дыр. Это мой первый финал»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич прокомментировал уроки от плей-офф.

Словенский разыгрывающий «Далласа» рассказал о будущем межсезонье и тренировках.

«Конечно, потребуется закрыть еще много дыр. Мне 25 лет. Еще многому нужно научиться. Это мой первый финал, так что я извлеку из него уроки, это точно.

Но мы еще не закончили этот сезон», – заключил Дончич.

«Мэверикс» одержали первую победу и продлили финальную серию сезона-2023/24 НБА (1-3).

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1 комментарий
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Постоянно забываю, что Луке всего 25, а Тейтуму 26. Если правильно следить за здоровьем и любить игру, можно ещё 10 лет играть на топовым уровне. Для зрителей тоже огромный +
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