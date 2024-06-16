Лука Дончич на вопрос о режиме в межсезонье: «Нужно закрыть много дыр. Это мой первый финал»
Лука Дончич прокомментировал уроки от плей-офф.
Словенский разыгрывающий «Далласа» рассказал о будущем межсезонье и тренировках.
«Конечно, потребуется закрыть еще много дыр. Мне 25 лет. Еще многому нужно научиться. Это мой первый финал, так что я извлеку из него уроки, это точно.
Но мы еще не закончили этот сезон», – заключил Дончич.
«Мэверикс» одержали первую победу и продлили финальную серию сезона-2023/24 НБА (1-3).