Кевин Пантер близок к переходу в «Барселону»

Кевин Пантер может перейти из «Партизана» в «Барселону».

30-летний американский защитник набирал 15 очков, 2,6 подбора, 2,6 передачи и 1,1 перехвата за сербский клуб в . Пантер реализовывал 53,1% бросков с игры и 35% трехочковых.

Пантер стал седьмым по общему количеству набранных очков в Евролиге за последние два сезона.

Защитник мог перейти в испанский клуб в прошлом году, но предпочел остаться в « », предпочитая капитанский статус и игровую стабильность.

Имя Пантера также связывали с « », однако баскетболист опроверг эти слухи.