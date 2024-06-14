Кевин Пантер близок к переходу в «Барселону»

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Кевин Пантер может перейти из «Партизана» в «Барселону».

30-летний американский защитник набирал 15 очков, 2,6 подбора, 2,6 передачи и 1,1 перехвата за сербский клуб в Евролиге. Пантер реализовывал 53,1% бросков с игры и 35% трехочковых.

Пантер стал седьмым по общему количеству набранных очков в Евролиге за последние два сезона.

Защитник мог перейти в испанский клуб в прошлом году, но предпочел остаться в «Партизане», предпочитая капитанский статус и игровую стабильность.

Имя Пантера также связывали с «Маккаби», однако баскетболист опроверг эти слухи.

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