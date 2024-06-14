Марио Хезоня принял предложение «Барселоны» на 4 года и 3 миллиона евро за сезон

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Марио Хезоня перейдет в «Барселону».

29-летний ховартский форвард вел длительные переговоры с «Реалом» о продлении контракта, но не сумел добиться удовлетворительных условий. Хезоня подпишет с «Барселоной» соглашение на четыре сезона и будет получать 3 миллиона евро за год, что выведет его в число наиболее высокооплачиваемых баскетболистов в Европе.

В течение сезона форвардом интересовались «Панатинаикос» и «Партизан». Хезоня также рассматривал варианты возвращения в НБА.

По сообщению источника, условия контракта позволяют «Реалу» повторить предложение «Барселоны» и оставить игрока в клубе, но отсутствие прогресса в достижении компромисса между сторонами делает этот вариант маловероятным.

Хезоня набирал 14 очков и 4,5 подбора в среднем в матчах Евролиги в сезоне-2023/24, реализуя 49,2% бросков с игры, 45,3% трехочковых и 91,9% штрафных.

Игрок публично выражал желание остаться в «Реале».

1 комментарий
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Хезонджа, как называл его Шакил О’Нил.
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