УНИКС расстался с Вячеславом Зайцевым и подписал Александра Платунова

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Парма Александр Платунов Баскетбол

УНИКС провел перестановки в составе.

Казанский клуб объявил об уходе из команды защитника Вячеслава Зайцева (34 года 190 см) и подписании контракта с разыгрывающим Александром Платуновым (26 лет, 192 см).

Зайцев выступал за УНИКС на протяжении трех последних сезонов. Он был капитаном команды.

Платунов всю карьеру провел в «Парме». Он заключил соглашение по схеме 1+1.

В минувшем сезоне Лиги ВТБ Александр набирал 8,0 очка и 2,7 передачи за игру.

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