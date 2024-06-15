УНИКС расстался с Вячеславом Зайцевым и подписал Александра Платунова

УНИКС провел перестановки в составе.

Казанский клуб объявил об уходе из команды защитника (34 года 190 см) и подписании контракта с разыгрывающим (26 лет, 192 см).

Зайцев выступал за на протяжении трех последних сезонов. Он был капитаном команды.

Платунов всю карьеру провел в «Парме». Он заключил соглашение по схеме 1+1.

В минувшем сезоне Лиги ВТБ Александр набирал 8,0 очка и 2,7 передачи за игру.