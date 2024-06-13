«Самара» рассталась с форвардом Александром Разумовым

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Александр Разумов Самара Баскетбол

Контракт Александра Разумова с «Самарой» закончился.

32-летний форвард принял участие в 14 матчах в сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ, набирая 1,3 очка и 1 подбор в среднем.

«Александр провел за «Самару» один сезон. К сожалению, травмы не позволили ему полностью раскрыть в нашем клубе свой несомненный потенциал. Но он был важной частью команды и внес заметный вклад в ее победы.

Мы благодарим Александра за время, проведённое в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» – поблагодарил игрока клуб.

 «Самара» проиграла УНИКСу в 1/4 плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 0-3.

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