Михаил Беленицкий подписал с УНИКСом контракт по схеме 1+1

Михаил Беленицкий подписал полноценный контракт с УНИКСом.

Легкий форвард (21 год, 204 см) и казанский клуб заключили соглашение по системе 1+1.

Беленицкий присоединился к УНИКСу в начале апреля на правах аренды из «Нижнего Новгорода». Россиянин выходил в старте бело-зеленых в 9 из 15 матчей плей-офф Лиги ВТБ, набирая в среднем по 4,3 очка и 2,4 подбора.

«Счастлив продолжить карьеру в ! Для меня большая честь выступать за казанскую команду. Приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу получить лучший результат!» – заявил Беленицкий.