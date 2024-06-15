Гендиректор МБА-МАИ подтвердил продление контракта с Василием Карасевым

Игорь Кочарян заявил, что Василий Карасев остается главным тренером МБА-МАИ.

По словам генерального директора , клубу удалось разобраться с финансовыми проблемами.

– Была информация, что у МБА финансовые проблемы. Разобрались с этим вопросом?

– Раз мы в лиге, то, стало быть, все удачно преодолели. Такое бывает, бывают какие‑то трудности, и работа менеджмента заключается в том, чтобы их преодолевать.

– Вы продлили контракт с Евгением Вороновым. Сейчас задача сохранить главного тренера ?

– С Василием Николаевичем мы договорились. Он остается. Это решенный вопрос. Сейчас подписали нашего капитана Женю Воронова. Это стратегически важный вопрос. В ближайшее время будем активно работать на рынке, чтобы сохранить тот вектор, который выбрали.