Гендиректор МБА-МАИ подтвердил продление контракта с Василием Карасевым

Теги Василий Карасев Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА-МАИ Баскетбол

Игорь Кочарян заявил, что Василий Карасев остается главным тренером МБА-МАИ.

По словам генерального директора МБА-МАИ, клубу удалось разобраться с финансовыми проблемами.

– Была информация, что у МБА финансовые проблемы. Разобрались с этим вопросом?

– Раз мы в Единой лиге, то, стало быть, все удачно преодолели. Такое бывает, бывают какие‑то трудности, и работа менеджмента заключается в том, чтобы их преодолевать.

– Вы продлили контракт с Евгением Вороновым. Сейчас задача сохранить главного тренера Василия Карасева?

– С Василием Николаевичем мы договорились. Он остается. Это решенный вопрос. Сейчас подписали нашего капитана Женю Воронова. Это стратегически важный вопрос. В ближайшее время будем активно работать на рынке, чтобы сохранить тот вектор, который выбрали.

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