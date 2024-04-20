Василий Карасев: «Было бы даже стыдно выигрывать с такими потерями и такими промахами»

Теги Василий Карасев Единая лига ВТБ Самара МБА Баскетбол

Василий Карасев прокомментировал поражение МБА от «Самары» в матче плей-ин.

«Хочу поздравить «Самару» с выходом в восьмерку. Сегодня ваша команда это заслужила. Как я сказал ребятам: в таких матчах мелочей не бывает. В первой и второй четверти полностью проиграли подбор, дали игрокам «Самары» почувствовать уверенность. Потом нормализовали игру, но проблемы в ротации, отсутствие Лопатина, не дали нам сыграть в тот баскетбол, который мы бы хотели.

Это совершенно не оправдание: мы могли сегодня выиграть, но качество игры в концовке нас подвело. Промазали много свободных мячей и с периметра, и из-под кольца, плюс две ключевые потери – было бы, наверное, даже стыдно выигрывать с такими потерями и такими промахами.

Что приятно: после нового года наша команда не ломается, когда тяжело, она бьется, и по сегодняшней игре по самоотдаче и по желанию очень сложно предъявлять ей какие-то претензии», – сказал главный тренер МБА.

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