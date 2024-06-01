Руководство МБА закрыло все долги перед игроками

МБА сохранит место в Единой лиге ВТБ.

Руководство московского клуба закрыло все долги перед игроками за сезон-2023/24 и приступило к формированию команды на новый сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

Задолженность МБА перед игроками была с февраля. Теперь первоочередной задачей клуба является продление контрактов с главным тренером и его штабом.

В сезоне Лиги ВТБ-2023/24 МБА заняла девятое место, уступив «Самаре» в решающем матче плей-ин.