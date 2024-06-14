Стивен Эй Смит: «Лука Дончич сегодня зажжет. Но этого будет недостаточно»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Кристапс Порзингис Баскетбол

Стивен Эй Смит готов к завершению финала НБА.

«Думаю, что Лука Дончич сегодня зажжет. Но этого будет недостаточно. Лука разрушил их уверенность в себе. «Мэверикс» выйдут с нужным настроем, если у них осталось немного гордости, и они еще не сдались. Может быть даже возьмут верх.

Но смотреть нужно на «Бостон». Они победили в третьей игре даже без Кристапса Порзингиса. «Даллас» не смог реализовать эту возможность. Все пути к победе для них оказались недостаточными.

Думаю, что Лука Дончич выйдет заряженным и покажет все, на что способен. Но этого не хватит. «Бостон» знает, как против него играть. «Даллас» утратил уверенность в себе. Серия закончена», – рассудил эксперт.

«Бостон» ведет в финале НБА со счетом 3-0 и проведет второй гостевой матч против «Далласа».

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