Кендрик Перкинс: «Нужно нажать на тормоз в дискуссии о короне Дончича. Он даже не лучший игрок в этой серии»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Браун Баскетбол

Кендрик Перкинс считает, что финал нанес вред репутации Луки Дончича.

«Нам нужно нажать на тормоз в дискуссии о короне Дончича. Этот финал показал нам, что у баскетбольной площадки две стороны.

Да, Лука лидировал в лиге по результативности, он великолепен в атаке. Но мы пропустили обсуждение другой стороны баскетбола. Если ты лучший игрок в мире – ты должен показывать себя на обеих сторонах площадки.

Он даже не лучший игрок в этой серии. Это Джейлен Браун. Даже когда Лука сделал трипл-дабл, влияние Брауна на игру было больше. Дончич – проблема в защите и не прилагает достаточно усилий, чтобы эту проблему решить», – заявил эксперт ESPN.

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