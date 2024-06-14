Кендрик Перкинс: «Нужно нажать на тормоз в дискуссии о короне Дончича. Он даже не лучший игрок в этой серии»

Кендрик Перкинс считает, что финал нанес вред репутации Луки Дончича.

«Нам нужно нажать на тормоз в дискуссии о короне . Этот финал показал нам, что у баскетбольной площадки две стороны.

Да, Лука лидировал в лиге по результативности, он великолепен в атаке. Но мы пропустили обсуждение другой стороны баскетбола. Если ты лучший игрок в мире – ты должен показывать себя на обеих сторонах площадки.

Он даже не лучший игрок в этой серии. Это Джейлен Браун. Даже когда Лука сделал трипл-дабл, влияние на игру было больше. Дончич – проблема в защите и не прилагает достаточно усилий, чтобы эту проблему решить», – заявил эксперт ESPN.