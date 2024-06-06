Чарльз Баркли может продолжить работу на ESPN, Amazon или NBC

ESPN, Amazon и NBC проявляют интерес к Чарльзу Баркли.

«Я знаю, что ESPN, Amazon и NBC заинтересованы в , по словам руководителей, посвященных в планы телеканалов. Если TNT Sports потеряет , я не уверен, что Баркли будет полностью волен заниматься тем, что захочет (хотя все может закончиться именно так), особенно если он последует за генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом», – пишет журналист The Athletic Эндрю Маршан.

НБА «приближается» к подписанию соглашений с телеканалами NBC, ESPN и Amazon на 76 миллиардов долларов за 11 лет, сообщает The Wall Street Journal. Контракты вступят в силу после сезона-2024/25.