Крис Бруссард о суперзвездном статусе Джейлена Брансона: «Я не стану жертвой этой иллюзии от «Никс»

Крис Бруссард не считает Джейлена Брансона суперзвездой.

«Такое выступление в плей-офф не делает игрока суперзвездой.

Если бы был выбран в лотерее и по приходе в лигу быстро стал звездой, подобное выступление могло бы поставить его на порог суперзвездного статуса. Но когда ты был выбран во втором раунде, провел четыре года в качестве ролевика, никто от тебя не ждал ничего особенного, мне нужно увидеть больше.

Вот почему я хочу сравнить его с .

Он был выбран высоко в лотерее. Пришел в лигу и сразу дал своей команде 19+9. В свой третий сезон он приехал в «Мэдисон Сквер Гарден» и взорвал его. Выбил Джоэла Эмбиида во втором раунде и дал будущим чемпионам «Бакс» бой в шести матчах.

Разве он суперзвезда? Нет.

Я не буду жертвой этой иллюзии от «Мэдисон Сквер Гарден» и «Никс». Все, что там происходит, раздувается в масштабах. Конечно, городские и национальные медиа начинают вопить от восторга. «Боже мой!». Я слышал сегодня, как человек, которого я уважаю, назвал Брансона потенциально лучшим игроком «Никс» в истории. Прекратите! Дойдите хотя бы до финала конференции», – экспрессивно заявил эксперт Крис Бруссард.

Разыгрывающий « » Джейлен Брансон закончил первый раунд плей-офф против «Филадельфии» (4-2) с показателями в 35,5 очка, 4,5 подбора и 9 передач в среднем при 42,9% с игры, 30,4% из-за дуги и 77,8% со штрафной линии.