Чемпион НБА сезона-1966/67 Чет Уокер ушел из жизни в возрасте 84 лет

Теги происшествия Чикаго Филадельфия НБА Чет Уокер Баскетбол

Чет Уокер умер в возрасте 84 лет.

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, чемпион НБА 1967 года в составе «Филадельфии» ушел из жизни вечером в субботу.

Уокер провел 13 сезонов в лиге, выступая за «Филадельфию» и «Чикаго». Форвард набирал 18,2 очка, 7,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за карьеру в регулярных сезонах и занимает 67-ю строчку по количеству очков в истории НБА (18831).

Уокер 7 раз участвовал в Матче всех звезд и был введен в «Круг почета «Чикаго Буллз».

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