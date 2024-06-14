Сергей Кущенко: «Суперкубок состоится в сентябре в Москве. Есть предварительные договоренности с иностранными клубами»
Сергей Кущенко рассказал о планах Лиги ВТБ по Суперкубку.
«Суперкубок точно состоится в сентябре в Москве.
Предварительные договоренности с иностранными клубами есть, но пока что мы их раскрывать не можем, потому что во многих европейских чемпионатах еще идут финальные серии», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
В прошлом году Суперкубок Лиги ВТБ прошел в Москве с участием 8 команд, включая турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ».