Сергей Кущенко: «Суперкубок состоится в сентябре в Москве. Есть предварительные договоренности с иностранными клубами»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Сергей Кущенко рассказал о планах Лиги ВТБ по Суперкубку.

«Суперкубок точно состоится в сентябре в Москве.

Предварительные договоренности с иностранными клубами есть, но пока что мы их раскрывать не можем, потому что во многих европейских чемпионатах еще идут финальные серии», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

В прошлом году Суперкубок Лиги ВТБ прошел в Москве с участием 8 команд, включая турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ».

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