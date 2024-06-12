В Перми на Аллее Доблести и Славы была установлена памятная плита Сергея Белова

Теги Сергей Кущенко Сергей Белов Единая лига ВТБ Сборная СССР Баскетбол

В Перми открыли памятную плиту в честь олимпийского чемпиона Сергея Белова.

В торжественной церемонии принял участие президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

«Нам всем, пермякам и пермскому баскетболу, когда-то очень повезло, что Сергей Александрович Белов на своей Родине, в Перми, воплотил свой многогранный талант тренера и в прошлом величайшего игрока. Конвертация Сергея Александровича и любви Перми, Пермского Края, пермских болельщиков к баскетболу дала такой чемпионский симбиоз надолго – наверное, навсегда. Его прекрасные слова: «Пермь – лучший город для баскетбола», дали старт любви в городе к этому виду спорта настолько, что все национальные сборные России по баскетболу здесь ни разу не проигрывали. Результаты «Урал-Грейта», сборных, «ПАРМЫ» подтверждают, что Пермь является баскетбольной столицей России.

Я несказанно рад, что в моей родной Перми, в День города, на Аллее Доблести и Славы появилась Звезда Сергея Александровича Белова. Это еще одно подтверждение уважения жителей города, руководства Перми и Пермского края к тому, что когда-то здесь зарождалось и развивалось.

Сергей Александрович не умел проигрывать и приучил нас всех к этому. В Перми привита не только баскетбольная поддержка команды, но и баскетбольная культура. Во всей стране в баскетболе множество титулов названы в честь Сергея Белова, в том числе и Кубок Белова – чемпионский трофей Единой Лиги ВТБ. Многие баскетбольные проекты родились в Перми и стали федеральными – взять хотя бы чемпионат АСБ и лигу «КЭС-БАСКЕТ». Наследие не уходит, и «ПАРМА» не первый сезон занимает первое место по посещаемости в Единой Лиге. Часть труда Сергея Александровича осталась навсегда и надолго здесь, в Перми», – сказал Сергей Кущенко.

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