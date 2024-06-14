«Барселона» объявила о назначении Жоана Пеньярройи на пост главного тренера

Жоан Пеньярройя возглавил «Барселону».

Каталонский клуб официально объявил о назначении 55-летнего испанского специалиста.

Последним местом работы Пеньярройи была «Баскония», где он провел сезон-22/23. Тренер дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Сан-Пабло Бургосом».

« » ранее отправила в отставку Рожера Гримау в связи с неудовлетворительными результатами сезона. Команда уступила «Реалу» в полуфинале чемпионата Испании (0-3) и проиграла «Олимпиакосу» (2-3) в 1/4 плей-офф .