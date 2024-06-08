«Барселона» ведет переговоры с Жоаном Пеньярройей

Жоан Пеньярройя может стать новым главным тренером «Барселоны».

Каталонский клуб ведет переговоры с 55-летним специалистом, сообщает Encestando.

Сегодня « » официально уволила главного тренера Рожера Гримау, который провел во главе команды один сезон.

Кандидатами на освободившийся пост называли Яку Лаковича, Хавьера Паскуаля и Серджо Скариоло. Согласно сообщению Encestando, все три кандидатуры были исключены по разным причинам.

Последним клубом Пеньярройи была «Баскония», откуда он был уволен в ноябре 2023 года.