«Барселона» ведет переговоры с Жоаном Пеньярройей

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Жоан Пеньярройя Баскетбол

Жоан Пеньярройя может стать новым главным тренером «Барселоны».

Каталонский клуб ведет переговоры с 55-летним специалистом, сообщает Encestando.

Сегодня «Барселона» официально уволила главного тренера Рожера Гримау, который провел во главе команды один сезон.

Кандидатами на освободившийся пост называли Яку Лаковича, Хавьера Паскуаля и Серджо Скариоло. Согласно сообщению Encestando, все три кандидатуры были исключены по разным причинам.

Последним клубом Пеньярройи была «Баскония», откуда он был уволен в ноябре 2023 года.

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