Зоран Лукич покинет пост главного тренера «Нижнего Новгорода» («Перехват»)
Зоран Лукич покинет «Нижний Новгород».
Как сообщает телеграм-канал «Перехват», в мае прошлого года стороны подписали 2-летний контракт, но в это межсезонье он будет расторгнут по обоюдному согласию.
«НН» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Лиги ВТБ и не попал даже в стадию плей-ин.
Основной кандидат на замену Лукичу – его ассистент Сергей Козин.
Отмечается, что сербский специалист, скорее всего, продолжит тренировать сборную России.