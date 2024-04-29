Зоран Лукич покинет пост главного тренера «Нижнего Новгорода» («Перехват»)

Зоран Лукич покинет «Нижний Новгород».

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», в мае прошлого года стороны подписали 2-летний контракт, но в это межсезонье он будет расторгнут по обоюдному согласию.

«НН» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Лиги ВТБ и не попал даже в стадию плей-ин.

Основной кандидат на замену Лукичу – его ассистент Сергей Козин.

Отмечается, что сербский специалист, скорее всего, продолжит тренировать сборную России.