Стивен Эй Смит: «Лука Дончич передерживал мяч и спорил с арбитрами. Все кончено. Готовлю метлу»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Тим Хардуэй-младший Лука Дончич Кристапс Порзингис Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит считает, что серия «Далласа» и «Бостона» подошла к концу (0-3).

«Бостон» заслуживает всяческого уважения. Не собираюсь принижать заслуг его игроков. Вся команда внесла вклад в отсутствие Кристапса Порзингиса.

У меня вопросы к двум игрокам, в которых я разочарован. Во-первых, Тим Хардуэй. Который провел 19 минут в игре и заработал «бублик». Я имею в виду, что у него даже нет фола. Просто унизительное выступление.

Я не слишком впечатлен игрой Луки Дончича. Да, у него 27 очков, но с 27 попыток. Темп играет важную роль. Кайри Ирвинг нащупал его. Лука передерживал мяч. Единственное, что он делал больше, – спорил с арбитрами. Неудивительно, что он оказался удален. Лука велик, великолепен. Но это был плохой эпизод в его карьере.

Все кончено, готовлю метлу», – заявил эксперт ESPN.

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2 комментария
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Бостон просто сильнее, надо сказать спасибо Милуоки за это, такими подарками грех не воспользоваться. Даллас провёл отличный сезон, Дончич спрогрессировал в защите, против ОКС и Миннесоты был топовый уровень, увы, он играет на обезболах + в кадре за плей-офф пару раз минимум видна и кровь, т.е тут и близко не оптимальный уровень, ясен красен, Бостон не дураки и пользуются этим.
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