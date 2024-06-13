Стивен Эй Смит: «Лука Дончич передерживал мяч и спорил с арбитрами. Все кончено. Готовлю метлу»

Стивен Эй Смит считает, что серия «Далласа» и «Бостона» подошла к концу (0-3).

« » заслуживает всяческого уважения. Не собираюсь принижать заслуг его игроков. Вся команда внесла вклад в отсутствие .

У меня вопросы к двум игрокам, в которых я разочарован. Во-первых, . Который провел 19 минут в игре и заработал «бублик». Я имею в виду, что у него даже нет фола. Просто унизительное выступление.

Я не слишком впечатлен игрой . Да, у него 27 очков, но с 27 попыток. Темп играет важную роль. Кайри Ирвинг нащупал его. Лука передерживал мяч. Единственное, что он делал больше, – спорил с арбитрами. Неудивительно, что он оказался удален. Лука велик, великолепен. Но это был плохой эпизод в его карьере.

Все кончено, готовлю метлу», – заявил эксперт ESPN.