Чарльз Баркли: «Полная чепуха, что «Даллас» проигрывает из-за защиты Луки Дончича»
Чарльз Баркли остался недоволен претензиями к Луке Дончичу.
«Лука не слишком хороший защитник, хоть и старается. Но делать вид, что его защита является главной причиной счета 0-3 в финале, – это полная чепуха. Вопросы к другим парням. Кайри Ирвинг, наконец, нормально сыграл. Лука хорошо выступил в трех матчах, но другие парни были недостаточно хороши.
Для начала Лука вообще вывел их в финал НБА.
Остальным игрокам «Далласа» нужно поработать над своей игрой летом. Научиться использовать размены противника в защите и преимущество в габаритах или скорости. Если ты получил мяч против защитника ниже тебя ростом, выучи пару движений! Пока они не получают навес у кольца, они вообще не могут набирать очки!
Нельзя целиком рассчитывать на Луку и Кайри Ирвинга, это слишком большая нагрузка», – заключил ведущий.
мало примеров, когда финал НБА выигрывает скамейка
а у Далласа - 4, вот Бостон несмотря на исторические проценты Тэйтума, сотки пробивает.
Но в таком случае, когда у двух твоих лидеров нет стабильной поддержки от игроков старта, то должна включаться скамейка, а у Далласа смог сделать это только Лайвли, и то в концовке уже.