Чарльз Баркли: «Полная чепуха, что «Даллас» проигрывает из-за защиты Луки Дончича»

Чарльз Баркли остался недоволен претензиями к Луке Дончичу.

« не слишком хороший защитник, хоть и старается. Но делать вид, что его защита является главной причиной счета 0-3 в финале, – это полная чепуха. Вопросы к другим парням. Кайри Ирвинг, наконец, нормально сыграл. Лука хорошо выступил в трех матчах, но другие парни были недостаточно хороши.

Для начала Лука вообще вывел их в финал .

Остальным игрокам « » нужно поработать над своей игрой летом. Научиться использовать размены противника в защите и преимущество в габаритах или скорости. Если ты получил мяч против защитника ниже тебя ростом, выучи пару движений! Пока они не получают навес у кольца, они вообще не могут набирать очки!

Нельзя целиком рассчитывать на Луку и , это слишком большая нагрузка», – заключил ведущий.