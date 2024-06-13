Чарльз Баркли: «Полная чепуха, что «Даллас» проигрывает из-за защиты Луки Дончича»

Теги Бостон Даллас НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Чарльз Баркли остался недоволен претензиями к Луке Дончичу.

«Лука не слишком хороший защитник, хоть и старается. Но делать вид, что его защита является главной причиной счета 0-3 в финале, – это полная чепуха. Вопросы к другим парням. Кайри Ирвинг, наконец, нормально сыграл. Лука хорошо выступил в трех матчах, но другие парни были недостаточно хороши.

Для начала Лука вообще вывел их в финал НБА.

Остальным игрокам «Далласа» нужно поработать над своей игрой летом. Научиться использовать размены противника в защите и преимущество в габаритах или скорости. Если ты получил мяч против защитника ниже тебя ростом, выучи пару движений! Пока они не получают навес у кольца, они вообще не могут набирать очки!

Нельзя целиком рассчитывать на Луку и Кайри Ирвинга, это слишком большая нагрузка», – заключил ведущий.

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15 комментариев
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Ответ Кирилл
Чак глаголит истину: когда у Хаузера в середине 3-й четверти очков было столько же, сколько и у 6 игроков скамейки Далласа, то можно было понять что что-то идет абсолютно не так у Мавс.
ну давайте уж честно. не за счет скамейки Бостон выигрывает. скамейка Бостона (если не считать Порзи) за 3 матча набрала 29 очков.
мало примеров, когда финал НБА выигрывает скамейка
+8
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+7
Даллас за 3 игры ни разу сотку не пробили, причём тут вообще защита Дончича ? Его защита мешает ТХ, Джонсам и Клеберам открытые броски попадать
+8
-2
+6
Чак глаголит истину: когда у Хаузера в середине 3-й четверти очков было столько же, сколько и у 6 игроков скамейки Далласа, то можно было понять что что-то идет абсолютно не так у Мавс.
+9
-4
+5
А Пончич пусть летом поработает над своей физухой, чтобы не умирал в четвёртой четверти, поработает над тем, чтобы не играть в стритбол.
+6
-4
+2
Ответ Silkanter
ну все таки если бы Лука играл бы получше в защите, то у команды было бы больше шансов, ну а так конечно вся команда играла не лучшим образом
ну так про каждого можно сказать, а так импакт который вносит Лука с учетом его травм выше ожидаемого, к нему точно никаких претензий быть не может.
+6
-4
+2
Ответ cska number one
ну так про каждого можно сказать, а так импакт который вносит Лука с учетом его травм выше ожидаемого, к нему точно никаких претензий быть не может.
Да почему никаких претензий-то? Вот объективно, любого другого за эти 3-0 уже давно бы с помоями смешали, кроме может Йокича, которого тут тоже любят и почитают. Лука в 4-х четвертях набирайте в среднем 2.7 очков с реализацией 20%, 0%(!) из-за дуги, за три матча у него 15 потерь на 17 ассистов. И еще добавить к этому защиту в стиле "манекен" и бесконечные айзо со слабым заигрыванием партнеров. Дончича есть за что критиковать, если быть объективным. Условному Леброну за такое полную панамку бы накидали
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Ответ Garrry
Даллас за 3 игры ни разу сотку не пробили, причём тут вообще защита Дончича ? Его защита мешает ТХ, Джонсам и Клеберам открытые броски попадать
ну так потому что у Бостона пять человек защищается, вот сотку и не пробивают
а у Далласа - 4, вот Бостон несмотря на исторические проценты Тэйтума, сотки пробивает.
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+2
ну все таки если бы Лука играл бы получше в защите, то у команды было бы больше шансов, ну а так конечно вся команда играла не лучшим образом
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все 3 игры Даллас не может осилить 100 очков и это 7-я атака сезона.
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Ответ ST-L
ну давайте уж честно. не за счет скамейки Бостон выигрывает. скамейка Бостона (если не считать Порзи) за 3 матча набрала 29 очков. мало примеров, когда финал НБА выигрывает скамейка
Да, не за счет скамейки Бостон выигрывает, а стабильной игры на высоком уровне стартового состава: Тейтум сегодня был хорош, Браун выдал очередной прекрасный матч, Уайт вовремя включился в 3-й четверти, Холидей с Хорфордом грызлись в защите.

Но в таком случае, когда у двух твоих лидеров нет стабильной поддержки от игроков старта, то должна включаться скамейка, а у Далласа смог сделать это только Лайвли, и то в концовке уже.
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Ответ ST-L
ну давайте уж честно. не за счет скамейки Бостон выигрывает. скамейка Бостона (если не считать Порзи) за 3 матча набрала 29 очков. мало примеров, когда финал НБА выигрывает скамейка
Джру, Уайт, Эл - вот она разница. к ПиДжейю наверное меньше всего вопросов, Деррик потерял место. А пару Гэффорд-Лайвли Селтикс не опасается, и не дает им влиять на игру. Сегодня Джру вообще не стесняясь теснил Гэффорда под кольцом
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
А Пончич пусть летом поработает над своей физухой, чтобы не умирал в четвёртой четверти, поработает над тем, чтобы не играть в стритбол.
У него весь плов идет кровь из колена, а в финале ещё что то с пузом случилось, на уколах. При этом на нем по прежнему лежит всё командное нападение. Камон, дайте скидку.
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Ответ Ужратый Гусениц
ну так потому что у Бостона пять человек защищается, вот сотку и не пробивают а у Далласа - 4, вот Бостон несмотря на исторические проценты Тэйтума, сотки пробивает.
У миньки и оклы тоже 5 человек в защите было но там вашингтон и джонс набирали свои очки
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Ответ Garrry
У миньки и оклы тоже 5 человек в защите было но там вашингтон и джонс набирали свои очки
у Конли возраст берет свое, Таунс постоянно на грани между получить фол и отзащищаться, Гобер на ногах всем известен. вот из этих мелочей и складывается результат. а 4ка Бостона выжигает в защите, уже есть опыт, есть физика. Эл тоже в порядке на ногах. Окла еще дети, играют без больших
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Ответ ST-L
у Конли возраст берет свое, Таунс постоянно на грани между получить фол и отзащищаться, Гобер на ногах всем известен. вот из этих мелочей и складывается результат. а 4ка Бостона выжигает в защите, уже есть опыт, есть физика. Эл тоже в порядке на ногах. Окла еще дети, играют без больших
Бостон превосходно защищается и засчёт этого побеждает, а не потому что Дончич дырка
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