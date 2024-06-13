Кайри Ирвинг о Луке Дончиче: «Нужно дать ему отдышаться и выпустить пар»
Кайри Ирвинг поддержал Луку Дончича после удаления в проигранном матче.
«Сейчас нужно дать ему отдышаться, выпустить пар. Я обниму его позже. Легко показывать пальцем на виновных, он сам это знает. Но мы все его поддерживаем. Это была тяжелая игра, трудные решения. Возможно, мы могли перестроить игру в защите, когда ситуация с его фолами стала опасной. Но говорить о том, что уже случилось, всегда легко. Будем готовиться к четвертому матчу», – заключил Ирвинг.
Лука Дончич был удален из-за перебора фолов за 4 минуты до конца третьего матча финала НБА против «Бостона» (99:106, 0-3).
Надеемся, дорогие братья из Бостон Селтикс дадут пареньку продых и не заставят его пыхтеть ни игрой больше.
они хоть рыбалку пропустили в этом сезоне в отличие от многих