Кайри Ирвинг о Луке Дончиче: «Нужно дать ему отдышаться и выпустить пар»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг поддержал Луку Дончича после удаления в проигранном матче.

«Сейчас нужно дать ему отдышаться, выпустить пар. Я обниму его позже. Легко показывать пальцем на виновных, он сам это знает. Но мы все его поддерживаем. Это была тяжелая игра, трудные решения. Возможно, мы могли перестроить игру в защите, когда ситуация с его фолами стала опасной. Но говорить о том, что уже случилось, всегда легко. Будем готовиться к четвертому матчу», – заключил Ирвинг.

Лука Дончич был удален из-за перебора фолов за 4 минуты до конца третьего матча финала НБА против «Бостона» (99:106, 0-3).

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8 комментариев
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поддержка и любовь это конечно прекрасно, для жизни. но Луке для титула возможно нужен партнер, какими были Шак и Коби друг для друга. Который может не только обнять, но и дать по заднице
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Ответ ST-L
поддержка и любовь это конечно прекрасно, для жизни. но Луке для титула возможно нужен партнер, какими были Шак и Коби друг для друга. Который может не только обнять, но и дать по заднице
Только сразу же Лука потребует обмен. Как-то никто не хочет замечать, что Пончич - токсичный нарцисс, не терпящий конкуренции. Недолеброн, а точнее, белый Эмбиид. Только Эмбиида за нытьё и жалобы хейтят, а Луку жалеют. Неужели дело только в цвете кожи?
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Загнётся ведь парень. У Луки в этом сезоне пробег в 90 игр и это с травмой. Плюс Олимпиада. Каким он будет в следующем году? Впрочем, авторов спортса всё не устраивает в игре словенца после того, как тот начал проигрывать.
Надеемся, дорогие братья из Бостон Селтикс дадут пареньку продых и не заставят его пыхтеть ни игрой больше.
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Времени на раскачку нет
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Ответ Lokomotiv__1992
Да пусть играют по кайфу ребята ) если взять чистый талант у Ирвинга и Дончича его очень много)) если тот же Лайвли вдруг получит травму в следующем сезоне, то Даллас и в плей-офф не попадет)) чудо что они вообще в Финале. Эта пара выстрела один раз на большое трудно надеется, если только уровень команд будет только такой же низкий .
Вполне себе вероятный сценарий. Но этому Далласу не нужен высокий посев, им достаточно пролезть в ПО, а дальше таланта этих двоих хватит чтобы претендовать на серьезный результат.
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Ответ scorp19
Времени на раскачку нет
они уже по 100 матчей в сезоне сыграли, никто и не раскачивается.
они хоть рыбалку пропустили в этом сезоне в отличие от многих
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