Брайан Уиндхорст: «Лука Дончич – одна из самых больших звезд лиги и должен придерживаться более высоких стандартов»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст считает, что Лука Дончич должен пересмотреть свое поведение.

«Никто не может ничего ему объяснить. Ни партнеры, ни тренеры, ни администраторы, ни журналисты, ни фанаты, ни судьи. Он много раз заявлял о переменах, но этот случай оставит свой след на его карьере.

Он великолепный баскетболист, талант поколения. Но ему нужно взглянуть в зеркало и справиться с собой. Его защита разрушает команду, его жалобы и раздражение стоят клубу финала.

Дончич – одна из самых больших звезд лиги. Он должен придерживаться более высоких стандартов, особенно на этом уровне. Пока он не справляется, и ему придется иметь дело с последствиями», – заключил эксперт.

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10 комментариев
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К Луке как раз меньше всего вопросов за три игры
+5
-2
+3
Ответ Рассол Уэстбрик
Вот это нападки пошли на Дончича. Чокерка Тейтума там никто не хочет пристыдить за абсолютный провал уже второго финала? Он и сегодня, кстати, сыграл как кусок экскрементов
Это ты погоди, ща Тейтум в ничего не значащей уже четвертой игре навалит какой-нибудь полтос с 30 бросков, этому Кобе для бомжей ещё и МВП Финала отдадут, лол
+7
-5
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Вот это нападки пошли на Дончича. Чокерка Тейтума там никто не хочет пристыдить за абсолютный провал уже второго финала? Он и сегодня, кстати, сыграл как кусок экскрементов
полностью проваливает финал, ведет 3-0 в серии
+3
-1
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Вот это нападки пошли на Дончича. Чокерка Тейтума там никто не хочет пристыдить за абсолютный провал уже второго финала? Он и сегодня, кстати, сыграл как кусок экскрементов
Провал финал от Тейтума улыбнул конечно). Он проваливает этот ПО с точки зрения бросков, это правда, но все остальное он делает на элитном уровне
+1
0
+1
Сейчас вы его всей своей журналистской братией припечатаете, и это должно стать хорошей взбучкой. Наверное, было бы слишком легко и красиво, если бы Дончич с первой попытки взял титул. Того же Тейтума сколько лет мордой по паркету возили, и сколько он за это выслушал, зато закалился и сейчас получит долгожданный перстень. И еще, похоже пора Луке прекращать ездить летом в сборную на каждый вызов. Если он после такого сезона и с таким накопленным багажом повреждений поедет летом на олимпиаду, то можно смело забывать о надеждах на повторение такого же успеха в следующем сезоне
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-1
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Ответ saner-s88
полностью проваливает финал, ведет 3-0 в серии
ну а что ты хотел от рассола
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