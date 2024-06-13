Брайан Уиндхорст: «Лука Дончич – одна из самых больших звезд лиги и должен придерживаться более высоких стандартов»

Брайан Уиндхорст считает, что Лука Дончич должен пересмотреть свое поведение.

«Никто не может ничего ему объяснить. Ни партнеры, ни тренеры, ни администраторы, ни журналисты, ни фанаты, ни судьи. Он много раз заявлял о переменах, но этот случай оставит свой след на его карьере.

Он великолепный баскетболист, талант поколения. Но ему нужно взглянуть в зеркало и справиться с собой. Его защита разрушает команду, его жалобы и раздражение стоят клубу финала.

– одна из самых больших звезд лиги. Он должен придерживаться более высоких стандартов, особенно на этом уровне. Пока он не справляется, и ему придется иметь дело с последствиями», – заключил эксперт.