Джейлен Браун о 3-0 в финале: «У меня нет слов, это кажется нереальным. Но работа еще не закончена»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джейлен Браун Баскетбол

«Бостон» повел 3-0 в серии против «Далласа» после гостевой победы (106:99).

«Селтикс» одержали 10-ю победу подряд в плей-офф, обновив рекорд клуба. Команда выиграла все семь гостевых матчей в этом розыгрыше плей-офф.

«Бостон» одержал 10 побед при 1 поражении без центрового Кристапса Порзингиса на площадке.

«Это потрясающе. У меня нет слов, это кажется нереальным.

Но я стараюсь оставаться в настоящем. Очень здорово вести 3-0 в финале, но работа еще не закончена», – заключил защитник «Селтикс» Джейлен Браун.

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2 комментария
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Что такое Джейлен? Тоже в шоке от того, что вам предрекали в финале поражение буквально от любой команды с «сильнейшего запада», а оказалось что сильнейшим вашим соперником была Индиана?
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