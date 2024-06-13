Джейлен Браун о 3-0 в финале: «У меня нет слов, это кажется нереальным. Но работа еще не закончена»

«Бостон» повел 3-0 в серии против «Далласа» после гостевой победы (106:99).

«Селтикс» одержали 10-ю победу подряд в плей-офф, обновив рекорд клуба. Команда выиграла все семь гостевых матчей в этом розыгрыше плей-офф.

« » одержал 10 побед при 1 поражении без центрового на площадке.

«Это потрясающе. У меня нет слов, это кажется нереальным.

Но я стараюсь оставаться в настоящем. Очень здорово вести 3-0 в финале, но работа еще не закончена», – заключил защитник «Селтикс» .