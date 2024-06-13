Лука Дончич получил 6 персональных фолов и покинул площадку за 4:12 до конца встречи

Лука Дончич не смог доиграть 3-й матч против «Бостона» из-за перебора фолов.

За 4:12 до конца встречи защитник « » в защите встретил , не успев занять правильное положение. Браун продемонстрировал рывок и столкновение и повалился на площадку в результате контакта.

Главный тренер «Мэверикс» попытался опротестовать решение, затребовав пересмотр эпизода. Но арбитры подтвердили удаление.

«У нас был шанс, хотел бы быть на площадке. Не хочу говорить ничего лишнего. Но игра была контактной. Шесть фолов в финале, когда я в таком состоянии? Да ладно», – прокомментировал ситуацию после матча.

Защитник закончил игру, набрав 27 очков, 6 подборов и 6 передач при 11 из 27 бросков с игры, 1 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

«Даллас» проиграл встречу со счетом 99:106 (0-3).