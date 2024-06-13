Лука Дончич получил 6 персональных фолов и покинул площадку за 4:12 до конца встречи

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Браун Баскетбол

Лука Дончич не смог доиграть 3-й матч против «Бостона» из-за перебора фолов.

За 4:12 до конца встречи защитник «Далласа» в защите встретил Джейлена Брауна, не успев занять правильное положение. Браун продемонстрировал рывок и столкновение и повалился на площадку в результате контакта.

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд попытался опротестовать решение, затребовав пересмотр эпизода. Но арбитры подтвердили удаление.

«У нас был шанс, хотел бы быть на площадке. Не хочу говорить ничего лишнего. Но игра была контактной. Шесть фолов в финале, когда я в таком состоянии? Да ладно», – прокомментировал ситуацию Дончич после матча.

Защитник закончил игру, набрав 27 очков, 6 подборов и 6 передач при 11 из 27 бросков с игры, 1 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

«Даллас» проиграл встречу со счетом 99:106 (0-3).

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чистейший фол в защите
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий