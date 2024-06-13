Брайан Уиндхорст о Луке Дончиче: «Его защита неприемлема. Он дыра в обороне. «Селтикс» атакуют через него и ведут в серии благодаря этому»
Брайан Уиндхорст раскритиковал Луку Дончича после 3-го матча финала НБА.
«Лука рухнул на площадку вместе с Брауном, поставив себя в неприемлемую позицию за 4 минуты до конца матча, имея 5 фолов. И тут же посмотрел на скамейку запасных и прокричал: «Вам лучше бы взять этот чертов «челлендж»!». Как будто это вина скамейки, что он облажался.
Я стою около тоннеля «Мэверикс», вон там тоннель «Бостона», там прошли победители. Если Лука хочет пройти через этот тоннель в качестве победителя, ему придется сделать выводы из этого финала. Его защита неприемлема. Он дыра в обороне. «Селтикс» атакуют через него и ведут в серии благодаря этому.
Лука постоянно жалуется на судейство. Клуб умолял его. Разговаривал с ним. Он стоит своей команде результата из-за своего поведения. Лука – изумительный игрок. Он довел свою команду до финала. Но его выступление в этом матче неприемлемо. Ему нужно перебороть себя. Тот факт, что он продолжил винить судей после матча, свидетельствует, что этого до сих пор не произошло.
Остается надеяться, что этим летом кто-то сможет до него достучаться, потому что пока ни «Мэверикс», ни кто-либо другой этого не сумели. И команда не сможет пройти через тоннель с трофеем в руках», – заключил эксперт ESPN.
«Даллас» проигрывает «Бостону» со счетом 0-3 в финале НБА. Лука Дончич досрочно закончил матч с перебором фолов.
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Так что я не уверен, что это предложенное вами «ограничение» положительно скажется на Далласе.
Нельзя с такой защитой пройти Бостон.
Стоили зелёным расслабиться, и начался модный камбек, так после тайм аута Бостон надавалил на Луку и все закончилось. Он либо не пытается мешать в защите, либо фолит.
он как разбалованный ребенок. видимо мать много позволяла и лелеела его. думает, что всегда прав и добивается своего слезами. сейчас это начинает работать против него, пора взрослеть.
Лука напоминает Илью Ковальчука. Хорош в атаке и ужасен в защите.