Брайан Уиндхорст о Луке Дончиче: «Его защита неприемлема. Он дыра в обороне. «Селтикс» атакуют через него и ведут в серии благодаря этому»

Брайан Уиндхорст раскритиковал Луку Дончича после 3-го матча финала НБА.

«Лука рухнул на площадку вместе с , поставив себя в неприемлемую позицию за 4 минуты до конца матча, имея 5 фолов. И тут же посмотрел на скамейку запасных и прокричал: «Вам лучше бы взять этот чертов «челлендж»!». Как будто это вина скамейки, что он облажался.

Я стою около тоннеля «Мэверикс», вон там тоннель « », там прошли победители. Если Лука хочет пройти через этот тоннель в качестве победителя, ему придется сделать выводы из этого финала. Его защита неприемлема. Он дыра в обороне. «Селтикс» атакуют через него и ведут в серии благодаря этому.

Лука постоянно жалуется на судейство. Клуб умолял его. Разговаривал с ним. Он стоит своей команде результата из-за своего поведения. Лука – изумительный игрок. Он довел свою команду до финала. Но его выступление в этом матче неприемлемо. Ему нужно перебороть себя. Тот факт, что он продолжил винить судей после матча, свидетельствует, что этого до сих пор не произошло.

Остается надеяться, что этим летом кто-то сможет до него достучаться, потому что пока ни «Мэверикс», ни кто-либо другой этого не сумели. И команда не сможет пройти через тоннель с трофеем в руках», – заключил эксперт ESPN.

« » проигрывает «Бостону» со счетом 0-3 в финале . Лука Дончич досрочно закончил матч с перебором фолов.