Брайан Уиндхорст о Луке Дончиче: «Его защита неприемлема. Он дыра в обороне. «Селтикс» атакуют через него и ведут в серии благодаря этому»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Браун Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст раскритиковал Луку Дончича после 3-го матча финала НБА.

«Лука рухнул на площадку вместе с Брауном, поставив себя в неприемлемую позицию за 4 минуты до конца матча, имея 5 фолов. И тут же посмотрел на скамейку запасных и прокричал: «Вам лучше бы взять этот чертов «челлендж»!». Как будто это вина скамейки, что он облажался.

Я стою около тоннеля «Мэверикс», вон там тоннель «Бостона», там прошли победители. Если Лука хочет пройти через этот тоннель в качестве победителя, ему придется сделать выводы из этого финала. Его защита неприемлема. Он дыра в обороне. «Селтикс» атакуют через него и ведут в серии благодаря этому.

Лука постоянно жалуется на судейство. Клуб умолял его. Разговаривал с ним. Он стоит своей команде результата из-за своего поведения. Лука – изумительный игрок. Он довел свою команду до финала. Но его выступление в этом матче неприемлемо. Ему нужно перебороть себя. Тот факт, что он продолжил винить судей после матча, свидетельствует, что этого до сих пор не произошло.

Остается надеяться, что этим летом кто-то сможет до него достучаться, потому что пока ни «Мэверикс», ни кто-либо другой этого не сумели. И команда не сможет пройти через тоннель с трофеем в руках», – заключил эксперт ESPN.

«Даллас» проигрывает «Бостону» со счетом 0-3 в финале НБА. Лука Дончич досрочно закончил матч с перебором фолов.

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17 комментариев
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Ответ VKing24
Видел нарезку его "оборонительных" действий за первые две встречи, это прям цирк какой то, а Бостон молодцы, видят брешь и лупят по ней
Вот правильно. Зачем игры смотреть, нарезочку бахнул и всё понятно. Пошел комменты аналитические строчить
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+9
Ситуация выглядит, как будто Даллас Маверикс избивают толпой на улице, а Лука Дончич убегает.
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+8
С такой защитой он должен набирать по 50 очков за матч (при том же проценте реализации) тогда никто вспоминать его защиту не будет
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+4
Если Дончич с товарищами по команде общался бы так как с судьями то положение немного изменился
+4
0
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Ответ Сергей Орлов
Сам придумал?)
Списал у СтивенаЭя.
✍🏾
+4
0
+4
Ответ батьмен
Защита Луки настолько ужасна, что я даже не уверен, что он её полностью компенсирует на другой половине. Кидду надо рискнуть и ограничить словенца на 25-30 минутах в четвёртой игре.
Сегодня уже Кидд давал отдохнуть Луке дважды: в первой четверти, когда Даллас повел 13 очков, через минуту после замены пришлось возвращать его на паркет в срочном порядке, потому что Мавс начали творить дичь и Бостон начал сокращать, а потом в 3-й четверти Луку посадили при -6, а выпускать пришлось уже при -13.

Так что я не уверен, что это предложенное вами «ограничение» положительно скажется на Далласе.
+4
-1
+3
Стоило Дончичу попасть на реально сбалансированную команду, все сказки, просто, что он защищается закончились.
Нельзя с такой защитой пройти Бостон.
Стоили зелёным расслабиться, и начался модный камбек, так после тайм аута Бостон надавалил на Луку и все закончилось. Он либо не пытается мешать в защите, либо фолит.
+4
-2
+2
Ответ osipovdmitry
Вот правильно. Зачем игры смотреть, нарезочку бахнул и всё понятно. Пошел комменты аналитические строчить
В игре тоже самое, Дончич в защите защищается не лучше манекена.
+5
-4
+1
Ответ Кирилл
Конечно, у Луки есть проблемы в защите - было бы странно с этим спорить. Но, при этом, почему-то абсолютно никто не вспоминает, что во время рывка Далласа в 4-й четверти именно Лука 3-4 раза оставался в защите против Брауна и Тейтума, которые хотели его продавить, и не давал набрать им очки, защищаясь без фола.
Да все. Три игры слили сильнейшей команде сезона. Остальное не считается. Дифирамбы после финала конфы в прошлом.
+2
-1
+1
Видел нарезку его "оборонительных" действий за первые две встречи, это прям цирк какой то, а Бостон молодцы, видят брешь и лупят по ней
+6
-6
0
в луке сочетаются отличное упорство и хладнокровие в атаке, с ужасающим нытьем и безразличием в защите.
он как разбалованный ребенок. видимо мать много позволяла и лелеела его. думает, что всегда прав и добивается своего слезами. сейчас это начинает работать против него, пора взрослеть.
+2
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0
Защита Луки настолько ужасна, что я даже не уверен, что он её полностью компенсирует на другой половине. Кидду надо рискнуть и ограничить словенца на 25-30 минутах в четвёртой игре.
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Забавно было читать людей, которые на серьёзном втирали что Лука подтянул защиту на протяжении сезона. У него всегда была голова и руки, этим часть слабого нападения можно удержать. Его лучшая защита - успеть вставить корпус под нападающего.
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Ответ Вадим Сидоров
С такой защитой он должен набирать по 50 очков за матч (при том же проценте реализации) тогда никто вспоминать его защиту не будет
Да хоть по 70-80 очков набирать будет, ему припомнят плохую защиту особенно когда команда проиграет.
Лука напоминает Илью Ковальчука. Хорош в атаке и ужасен в защите.
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