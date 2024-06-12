Лука Дончич о поражениях в первых матчах финала: «Дело не в защите, она не была плохой. Мы не набираем очки»

Лука Дончич назвал причину поражений «Мэвз» в первых играх финала с «Селтикс».

«Надо стараться и дальше находить хорошие возможности для атаки. Дело не в защите, она не была плохой. Мы не набираем очки. Сейчас это наша главная проблема.

У нас возникают хорошие возможности и мы верим, что каждый в команде может попасть. Надо продолжать верить», – заявил лидер «Далласа».

В первых двух матчах финальной серии техасцам ни разу не удалось добраться до отметки в 100 очков, команда в сумме реализовала лишь 13 из 53 (24,5%) из-за дуги.