Лука Дончич о поражениях в первых матчах финала: «Дело не в защите, она не была плохой. Мы не набираем очки»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич назвал причину поражений «Мэвз» в первых играх финала с «Селтикс».

«Надо стараться и дальше находить хорошие возможности для атаки. Дело не в защите, она не была плохой. Мы не набираем очки. Сейчас это наша главная проблема.

У нас возникают хорошие возможности и мы верим, что каждый в команде может попасть. Надо продолжать верить», – заявил лидер «Далласа».

В первых двух матчах финальной серии техасцам ни разу не удалось добраться до отметки в 100 очков, команда в сумме реализовала лишь 13 из 53 (24,5%) из-за дуги.

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4 комментария
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Это укол в сторону Кайри
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Я не очень согласен, что защита у Далласа работает. Когда Лука пропускает своего соперника к кольцу без особого контеста, на подстраховку должен выдвинуться партнер, который теряет своего игрока, и после этого Бостон просто находит свободного для легкого броска. О какой хорошей защите может идти речь в таком случае?
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