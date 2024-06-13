Тим Леглер: «Мы называли атаку «Бостона» «циркулярной пилой». Третья четверть показала именно это. Самая впечатляющая четверть в этом плей-офф»
Тим Леглер высоко оценил игру «Селтикс» в третьем матче финала НБА.
Аналитик ESPN прокомментировал третью четверть игры, которая прошла с преимуществом «Селтикс» (35:19) и обеспечила итоговую победу (106:99).
«Мы называли в этом сезоне атаку «Бостона» «циркулярной пилой». Это была отличная демонстрация. Каждая передача в исполнении команды была осмысленной.
Конечно, «Даллас» помог им в этом своей неудачной защитой. Но они были деморализованы игрой «Селтикс» в атаке и невозможностью их остановить. Мы видели и сложные броски, но чаще всего это были провалы в обороне после проходов, которые игроки «Бостона» использовали, чтобы подключить своих партнеров. Это была, возможно, самая впечатляющая четверть в этом розыгрыше плей-офф по игре в атаке.
Но в четвертой они перестали играть подобным образом. Перешли на изоляции. Стали торопиться и нервничать. И «Даллас» смог сократить отрыв до трех очков», – рассказал Леглер.