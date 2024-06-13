Тим Леглер: «Мы называли атаку «Бостона» «циркулярной пилой». Третья четверть показала именно это. Самая впечатляющая четверть в этом плей-офф»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Тим Леглер Баскетбол

Тим Леглер высоко оценил игру «Селтикс» в третьем матче финала НБА.

Аналитик ESPN прокомментировал третью четверть игры, которая прошла с преимуществом «Селтикс» (35:19) и обеспечила итоговую победу (106:99).

«Мы называли в этом сезоне атаку «Бостона» «циркулярной пилой». Это была отличная демонстрация. Каждая передача в исполнении команды была осмысленной.

Конечно, «Даллас» помог им в этом своей неудачной защитой. Но они были деморализованы игрой «Селтикс» в атаке и невозможностью их остановить. Мы видели и сложные броски, но чаще всего это были провалы в обороне после проходов, которые игроки «Бостона» использовали, чтобы подключить своих партнеров. Это была, возможно, самая впечатляющая четверть в этом розыгрыше плей-офф по игре в атаке.

Но в четвертой они перестали играть подобным образом. Перешли на изоляции. Стали торопиться и нервничать. И «Даллас» смог сократить отрыв до трех очков», – рассказал Леглер.

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2 комментария
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Даллас играет вымученно, иной раз их даже жалко. Бостон играет уверенно, иной раз даже на расслабоне. И ты понимаешь, что они в любой момент могут прибавить, и просто растоптать. Слишком неравный финал, разного уровня банды.
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Бостон похож на бывалого мастера-столяра, только чутка подвыпившего. С закрытыми глазами может такую сложную фигуру выпилить на классе, мама дорогая, только если не опохмелится - диск от циркулярной пилы может и в физиономию отскочить
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