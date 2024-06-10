Шэннон Шарп: «Больше не могу сказать, что Джейсон Тейтум лучше Джейлена Брауна»

Шэннон Шарп пересмотрел свою точку зрения на лидеров «Бостона».

« заставил меня изменить точку зрения. Я очень долго считал, что лучше Брауна. Во многом это было из-за освещения этих игроков. Тейтум тренировался и общался с , стал его наследником. Он первым из них получил место в символической сборной и вызов на Матч всех звезд. Все это вело его к тому, чтоб стать следующим лицом . Никто не говорил подобного про Джейлена Брауна.

Но в этом розыгрыше стало сложно утверждать, что Тейтум однозначно лучший игрок. Браун защищается против . Против всех лидеров команд противников. И при этом приносит 20 и более очков, отрабатывая в защите. В начале года я был уверен в том, что Тейтум лучший. Я больше не могу сказать это с достаточной степенью уверенности», – заключил эксперт ESPN.