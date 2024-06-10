Шэннон Шарп: «Больше не могу сказать, что Джейсон Тейтум лучше Джейлена Брауна»

Теги Бостон Даллас Кобе Брайант НБА НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Браун Джейсон Тейтум Шэннон Шарп Баскетбол

Шэннон Шарп пересмотрел свою точку зрения на лидеров «Бостона».

«Джейлен Браун заставил меня изменить точку зрения. Я очень долго считал, что Джейсон Тейтум лучше Брауна. Во многом это было из-за освещения этих игроков. Тейтум тренировался и общался с Кобе Брайантом, стал его наследником. Он первым из них получил место в символической сборной и вызов на Матч всех звезд. Все это вело его к тому, чтоб стать следующим лицом НБА. Никто не говорил подобного про Джейлена Брауна.

Но в этом розыгрыше стало сложно утверждать, что Тейтум однозначно лучший игрок. Браун защищается против Луки Дончича. Против всех лидеров команд противников. И при этом приносит 20 и более очков, отрабатывая в защите. В начале года я был уверен в том, что Тейтум лучший. Я больше не могу сказать это с достаточной степенью уверенности», – заключил эксперт ESPN.

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1 комментарий
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Очень качественный игрок. Один из лучших в финале, это точно
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