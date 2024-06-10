Шакил О’Нил посоветовал Джейлену Брауну не отвлекаться на сравнения с Джейсоном Тейтумом

Теги Бостон Даллас Шакил О′Нил НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Шакил О’Нил дал совет Джейлену Брауну после 2-го матча финальной серии.

Легендарный центровой считает, что защитнику «Селтикс» не стоит переживать из-за сравнений с одноклубником Джейсоном Тейтумом.

О’Нил: Не зацикливайся на бесполезных званиях. Делай то, что должен делать. Неважно, кто есть кто. Делай то, что должен, доведи работу до конца.

Браун: Я понял.

Мэтт Уайнер: Для тебя это имеет смысл?

Браун: Нет.

О’Нил: Хорошо, позвольте мне прояснить. Они пытаются разделить тебя с напарником, говоря, кто из вас лучше. Я же говорю: не беспокойтесь о бесполезных титулах, кто здесь главный. Кобе главный, Шак главный, да неважно. Я набираю свои 40, Кобе набирает свои 39, и давайте выиграем чемпионат. Вот что это означает.

Браун: Да, сэр. Я согласен с этим.

«Селтикс» ведут в финале НБА против «Мэверикс» со счетом 2-0.

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3 комментария
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«Кобе набирает свои 39» ХАХАХАХАХАХАХА Шак лучший!
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Но упомянуть, что набирает 40, а Кобе 39 не забыл))
+3
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Шак просто мастер иронии.
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