Шакил О’Нил посоветовал Джейлену Брауну не отвлекаться на сравнения с Джейсоном Тейтумом

Шакил О’Нил дал совет Джейлену Брауну после 2-го матча финальной серии.

Легендарный центровой считает, что защитнику «Селтикс» не стоит переживать из-за сравнений с одноклубником .

О’Нил: Не зацикливайся на бесполезных званиях. Делай то, что должен делать. Неважно, кто есть кто. Делай то, что должен, доведи работу до конца.

Браун: Я понял.

Мэтт Уайнер: Для тебя это имеет смысл?

Браун: Нет.

О’Нил: Хорошо, позвольте мне прояснить. Они пытаются разделить тебя с напарником, говоря, кто из вас лучше. Я же говорю: не беспокойтесь о бесполезных титулах, кто здесь главный. Кобе главный, Шак главный, да неважно. Я набираю свои 40, Кобе набирает свои 39, и давайте выиграем чемпионат. Вот что это означает.

: Да, сэр. Я согласен с этим.

«Селтикс» ведут в финале против «Мэверикс» со счетом 2-0.