Владе Дивац о смерти Джерри Уэста: «Один из самых печальных дней в моей жизни»

Теги Лейкерс НБА Владе Дивац Джерри Уэст Баскетбол

Владе Дивац отреагировал на кончину легендарного Джерри Уэста.

«Один из самых печальных дней в моей жизни. Джерри сыграл большую роль в моей жизни. Он внес большой вклад в мою карьеру.

Когда вы говорите «Джерри», это означает НБА. Он – институт», – сказал бывший центровой НБА.

В 1989 году «Лейкерс» и Уэст выбрали Диваца под 26-м номером драфта. Югославский центровой был призван заменить завершавшего карьеру Карима Абдул-Джаббара.

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Веселая у владе жизнь тогда
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