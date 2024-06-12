Владе Дивац о смерти Джерри Уэста: «Один из самых печальных дней в моей жизни»
Владе Дивац отреагировал на кончину легендарного Джерри Уэста.
«Один из самых печальных дней в моей жизни. Джерри сыграл большую роль в моей жизни. Он внес большой вклад в мою карьеру.
Когда вы говорите «Джерри», это означает НБА. Он – институт», – сказал бывший центровой НБА.
В 1989 году «Лейкерс» и Уэст выбрали Диваца под 26-м номером драфта. Югославский центровой был призван заменить завершавшего карьеру Карима Абдул-Джаббара.