Владе Дивац о смерти Джерри Уэста: «Один из самых печальных дней в моей жизни»

Владе Дивац отреагировал на кончину легендарного Джерри Уэста.

«Один из самых печальных дней в моей жизни. Джерри сыграл большую роль в моей жизни. Он внес большой вклад в мою карьеру.

Когда вы говорите « », это означает НБА. Он – институт», – сказал бывший центровой .

В 1989 году « » и Уэст выбрали под 26-м номером драфта. Югославский центровой был призван заменить завершавшего карьеру Карима Абдул-Джаббара.