Майкл Джордан о Джерри Уэсте: «Он был для меня настоящим другом и наставником»

Теги Майкл Джордан НБА Джерри Уэст Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит зачитал сообщение Майкла Джордана по поводу кончины Джерри Уэста.

«Я глубоко опечален известием о кончине Джерри. Он был для меня настоящим другом и наставником. Он мне как старший брат. Я ценил его дружбу и знания.

Мне всегда хотелось сыграть против него, но чем больше я узнавал его, тем больше мне хотелось быть его партнером по команде. Он навсегда останется в памяти. Мои соболезнования его жене Карен и сыновьям. Покойся с миром, Лого», – говорится в сообщении Майкла Джордана.

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