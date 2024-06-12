Майкл Джордан о Джерри Уэсте: «Он был для меня настоящим другом и наставником»

Стивен Эй Смит зачитал сообщение Майкла Джордана по поводу кончины Джерри Уэста.

«Я глубоко опечален известием о кончине . Он был для меня настоящим другом и наставником. Он мне как старший брат. Я ценил его дружбу и знания.

Мне всегда хотелось сыграть против него, но чем больше я узнавал его, тем больше мне хотелось быть его партнером по команде. Он навсегда останется в памяти. Мои соболезнования его жене Карен и сыновьям. Покойся с миром, Лого», – говорится в сообщении .