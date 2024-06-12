Адам Сильвер: «Джерри Уэст был баскетбольным гением и определяющей фигурой в нашей лиге на протяжении более 60 лет»

Адам Сильвер сделал заявление по поводу ухода из жизни Джерри Уэста.

« был баскетбольным гением и определяющей фигурой в нашей лиге на протяжении более 60 лет. Он отличился не только как чемпион НБА и участник Матча всех звезд во всех 14 проведенных сезонах, но и как превосходный боец, переживший самые важные моменты. Он стал первым MVP финальной серии лиги и проявил себя на высоте, за что получил прозвище «Мистер Клатч».

Четыре десятилетия Джерри в «Лейкерс» также включали в себя успешную работу на посту главного тренера и замечательную карьеру во фронт-офисе, которая укрепила его репутацию одного из величайших руководителей в истории спорта. За время своего пребывания в НБА он помог создать восемь чемпионских команд – наследие достижений, отражающее его мастерство на площадке. В октябре этого года он будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита за вклад в игру и станет первым в истории членом Зал славы, введенным как игрок и за вклад в игру.

Я ценил свою дружбу с Джерри и знания о баскетболе и жизни, которыми он делился со мной на протяжении многих лет. От имени НБА мы выражаем глубочайшие соболезнования жене Джерри Карен, его семье и многочисленным друзьям в сообществе НБА», – говорится в заявлении комиссионера .