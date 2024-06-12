Богдан Богачев: «УНИКСу будет очень трудно удержать Ненада Димитриевича»

Богдан Богачев подтвердил, что Ненад Димитриевич, скорее всего, покинет УНИКС.

«Еще пока ничего не подтверждено. Ненад провел два прекрасных сезона в Казани, его будет очень трудно удержать. С ним ведутся переговоры из Европы, скорее всего.

Ко многим игрокам, у которых контракт заканчивается, обращаются. Еще пока не все решено, но интерес к нему очень большой из Европы», – сказал спортивный директор .

По информации СМИ, договорился с « » о подписании контракта на два года.