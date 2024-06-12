Богдан Богачев: «УНИКСу будет очень трудно удержать Ненада Димитриевича»

Теги возможные переходы УНИКС Милан Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Богдан Богачев Баскетбол

Богдан Богачев подтвердил, что Ненад Димитриевич, скорее всего, покинет УНИКС.

«Еще пока ничего не подтверждено. Ненад провел два прекрасных сезона в Казани, его будет очень трудно удержать. С ним ведутся переговоры из Европы, скорее всего.

Ко многим игрокам, у которых контракт заканчивается, обращаются. Еще пока не все решено, но интерес к нему очень большой из Европы», – сказал спортивный директор УНИКСа.

По информации СМИ, Димитриевич договорился с «Миланом» о подписании контракта на два года.

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