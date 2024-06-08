Джимми Батлер: «Почему-то 22-й номер хорошо смотрится в фиолетовом и золотистом»

Джимми Батлер намекнул на возможный переход в «Лейкерс».

Звездный форвард « » в пятницу пришел на матч женской « » – «Даллас» (81:72).

Во время короткого интервью репортер Никки Кей спросила Батлера о новичке «Спаркс» Кэмерон Бринк, которая, как и он, выступает под 22-м номером.

«Почему-то 22-й номер хорошо смотрится в фиолетовом и золотистом», – ответил Батлер.

В «Лейкерс» 22-й номер выведен из обращения в честь члена Зала славы баскетбола Элджина Бэйлора.