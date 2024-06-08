Джимми Батлер: «Почему-то 22-й номер хорошо смотрится в фиолетовом и золотистом»

Теги Лейкерс Майами женская НБА НБА Лос-Анджелес жен Джимми Батлер Баскетбол

Джимми Батлер намекнул на возможный переход в «Лейкерс».

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер в пятницу пришел на матч женской НБА «Лос-Анджелес» – «Даллас» (81:72).

Во время короткого интервью репортер Никки Кей спросила Батлера о новичке «Спаркс» Кэмерон Бринк, которая, как и он, выступает под 22-м номером.

«Почему-то 22-й номер хорошо смотрится в фиолетовом и золотистом», – ответил Батлер.

В «Лейкерс» 22-й номер выведен из обращения в честь члена Зала славы баскетбола Элджина Бэйлора.

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5 комментариев
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Шутку особенно оценили в Майами)
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селебрети Батлер...
по нему Голливуд уже плачет :-)
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Ответ Odissey ru
селебрети Батлер... по нему Голливуд уже плачет :-)
Не плачет - Джимми недавно уже снялся в "Плохие парни-4"
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